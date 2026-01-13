Cathay Pacific rafforza la propria presenza in Italia annunciando l’ampliamento del collegamento diretto Roma–Hong Kong inaugurato lo scorso anno. Per la stagione estiva 2026, la rotta opererà con quattro voli settimanali diretti, incrementando l’offerta rispetto alle stagioni precedenti.
Quattro voli settimanali tra Roma Fiumicino e Hong Kong, Italia mercato chiave
Dal 30 marzo al 24 ottobre 2026, il collegamento stagionale tra l’Aeroporto di Roma Fiumicino e Hong Kong sarà operato quattro volte a settimana, con partenze programmate il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.
L’aumento delle frequenze risponde alla crescita della domanda di viaggi tra Italia e Asia-Pacifico e amplia le possibilità di connessione per i passeggeri in partenza da Roma, sia verso Hong Kong sia verso altre destinazioni dell’area asiatica.
Con l’incremento dei voli da Roma, Cathay Pacific consolida ulteriormente la propria presenza sul mercato italiano. La compagnia aerea opera già voli diretti anche dall’Aeroporto di Milano Malpensa con il Boeing 777-300ER e business class Aria Suite.
Il rafforzamento del collegamento Roma–Hong Kong si inserisce in una strategia di sviluppo mirata a migliorare l’accessibilità tra Europa e Asia, offrendo maggiore flessibilità ai viaggiatori leisure e business.
Connessioni verso l’Asia-Pacifico via Hong Kong
I passeggeri in partenza da Roma potranno usufruire di connessioni rapide e integrate verso numerose destinazioni dell’area Asia-Pacifico attraverso l’hub principale di Cathay Pacific a Hong Kong.
Allo stesso tempo, il collegamento diretto consente ai viaggiatori asiatici di raggiungere Roma senza scali, facilitando l’accesso a una delle principali porte d’ingresso per la scoperta del patrimonio culturale, storico ed enogastronomico italiano.
La rotta Roma–Hong Kong: aeromobili e cabine
La tratta è operata con Airbus A350-900 di ultima generazione, configurati con tre classi di servizio:
- Business Class con poltrone completamente reclinabili e accesso diretto al corridoio
- Premium Economy con sedili più ampi e maggiore spazio per le gambe
- Economy Class progettata per offrire comfort ergonomico avanzato
Tutte le cabine sono dotate di sistema di intrattenimento in volo pluripremiato, connessione Wi-Fi e servizio di ristorazione a bordo.
Orari dei voli Roma–Hong Kong estate 2026
- CX292 – Roma (FCO) → Hong Kong (HKG): partenza 13:00, arrivo 06:30+1 (lunedì, giovedì, sabato)
- CX293 – Hong Kong (HKG) → Roma (FCO): partenza 00:30, arrivo 07:35 (lunedì, giovedì, sabato)
- CX292 – Roma (FCO) → Hong Kong (HKG): partenza 13:00, arrivo 06:00+1 (mercoledì)
- CX293 – Hong Kong (HKG) → Roma (FCO): partenza 01:05, arrivo 08:05 (mercoledì)
Nota: gli orari sono locali e possono essere soggetti a modifiche.
Domande su – Volo Roma–Hong Kong Cathay Pacific
Durante l’estate 2026 sono previsti quattro voli diretti settimanali.
I voli sono programmati il lunedì, mercoledì, giovedì e sabato.
La rotta è operata con Airbus A350-900.
Sì, tramite l’hub di Hong Kong sono disponibili numerose connessioni verso l’Asia-Pacifico.
Il servizio è attivo dal 30 marzo al 24 ottobre 2026.