Come viaggiare comodamente in aereo: 10 utili consigli

Viaggiare in aereo può essere un’esperienza emozionante, ma può anche causare scomodità e stress. Tuttavia, ci sono molti modi per rendere il volo più confortevole e piacevole. In questo articolo, esploreremo 10 utili consigli su come viaggiare comodamente in aereo.

1. Prenota con flessibilità per risparmiare denaro

La flessibilità è la chiave per trovare voli convenienti. Quando si cerca di prenotare un volo, è consigliabile essere flessibili con le date. Esistono strumenti online e vari siti Google Flights, che consentono di cercare le date più convenienti per i voli. In questo modo, è possibile risparmiare denaro prenotando i voli in giorni meno popolari.

2. Scegli un posto comodo

Scegliere il posto giusto può fare la differenza nel comfort del volo. Se soffri di mal d’aria, è consigliabile sedersi vicino all’ala dell’aereo, dove si avverte meno turbolenza. Se vuoi riposare durante il volo, un posto vicino al finestrino può offrire un po’ di privacy e un appoggio per la testa. Inoltre, è possibile utilizzare strumenti online, come il sito SeatGuru, per trovare le mappe dei posti dell’aereo e scoprire quali posti offrono maggiore spazio per le gambe.

3. Vestiti comodamente

Indossare abiti comodi durante il volo può rendere l’esperienza più piacevole. Scegli abiti realizzati con materiali morbidi e traspiranti, come t-shirt in cotone e pantaloni elasticizzati. Inoltre, è consigliabile indossare strati di abbigliamento per adattarsi alle diverse temperature dell’aereo. Qui tutti gli indumenti migliori per viaggiare.

4. Organizza il tuo bagaglio da mano

Un bagaglio da mano ben organizzato può rendere il viaggio in aereo più agevole. Utilizza sacchetti di plastica o organizzatori per separare i diversi oggetti nel tuo bagaglio. In questo modo, sarai in grado di trovare facilmente ciò di cui hai bisogno durante il volo, come documenti, dispositivi elettronici e articoli per l’igiene personale.

Attenzione però a ciò che si può portare nel bagaglio a mano e a cosa è vietato. Consulta la lista completa degli oggetti vietati.

5. Mantieniti idratato

L’aria all’interno dell’aereo può essere molto secca, quindi è importante rimanere idratati durante il volo. Bevi molta acqua e evita bevande alcoliche e caffeinate, che possono aumentare la disidratazione. È consigliabile portare una bottiglia d’acqua vuota con te e riempirla dopo aver passato i controlli di sicurezza.

6. Muoviti durante il volo

Stare seduti per lunghe ore può causare rigidità e affaticamento muscolare. È consigliabile muoversi e fare esercizi leggeri durante il volo per migliorare la circolazione sanguigna e prevenire la formazione di coaguli di sangue.

Alcuni esercizi che puoi fare includono sollevare le gambe, allungare le braccia e il collo, e camminare lungo il corridoio dell’aereo quando è consentito.

7. Utilizza accessori per il comfort

Gli accessori per il comfort possono rendere il volo più piacevole. Oltre a un cuscino per il collo e una coperta leggera, potresti considerare l’utilizzo di auricolari con cancellazione del rumore per bloccare i suoni ambientali e una maschera per gli occhi per aiutarti a dormire meglio durante il volo.

Qui tutto quello che serve per viaggiare come in first class.

8. Divertiti con l’intrattenimento di bordo

La maggior parte delle compagnie aeree offre un’ampia selezione di film, programmi TV e musica come intrattenimento di bordo. Approfitta di queste opzioni per rendere il volo più piacevole e passare il tempo in modo divertente.

In alternativa, puoi portare con te un libro o un dispositivo elettronico con i tuoi contenuti preferiti.

9. Prepara un kit di sopravvivenza per il volo

Preparare un kit di sopravvivenza per il volo può essere utile durante il viaggio. Include articoli come una maschera per il sonno, cuffie, un set di spazzolino e dentifricio, e una crema idratante per mantenere la pelle fresca e idratata durante il volo.

Tutti oggetti di piccole dimensioni, ma che possono fare la differenza.

10. Rilassati e goditi il viaggio

Infine, ricorda di rilassarti e goderti il viaggio. Prendi il tempo per apprezzare la vista dalle nuvole e per rilassarti durante il volo.

Con questi 10 consigli, sarai in grado di viaggiare comodamente in aereo e rendere il tuo prossimo volo un’esperienza piacevole e rilassante. Buon viaggio!