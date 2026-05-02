Informazioni chiave:
- Un volo diretto Roma-New York consuma tra 50.000 e 63.000 litri di cherosene (Jet A-1) a seconda dell’aereo. Diviso per passeggero: circa 200-250 litri, equivalenti a 2,9-3,5 litri per 100 km per persona.
- L’andata (direzione ovest) dura 9-10 ore, il ritorno 8-9 ore grazie al jet stream che spinge l’aereo da est a ovest a 150-300 km/h. I voli seguono i North Atlantic Tracks, corridoi riassegnati ogni giorno.
- Il costo del carburante per un singolo volo è tra 38.000 e 50.000 euro (cherosene a 0,60-0,80 €/litro). Il carburante pesa circa il 20% del peso totale al decollo su questa rotta.
Un volo diretto Roma Fiumicino-New York JFK consuma tra 50.000 e 63.000 litri di cherosene (Jet A-1) a seconda del tipo di aereo. La tratta è lunga circa 6.900 km (3.726 miglia nautiche) e dura tra 9 e 10 ore in direzione ovest (andata) e circa 8-9 ore in direzione est (ritorno, grazie al jet stream).
Diviso per il numero di passeggeri, il consumo è di circa 200-250 litri per persona, equivalente a circa 2,9-3,5 litri per 100 km per passeggero: meno di un’utilitaria che trasporta una sola persona.
Indice dei contenuti
Quanto carburante consuma ogni tipo di aereo sulla rotta Roma-New York
Gli aerei che operano la tratta Roma-New York nel 2026 sono principalmente wide-body bimotori. Ecco i consumi stimati per un volo di 9 ore (direzione ovest), calcolati sulla base dei dati di consumo orario pubblicati da costruttori e fonti specializzate:
- Boeing 787-9 Dreamliner: circa 5.400 kg/h, pari a circa 6.750 litri/h. Consumo totale stimato: 60.750 litri. Con 280 passeggeri in configurazione tipica: circa 217 litri per persona
- Airbus A330-900neo: circa 5.590 kg/h, pari a circa 6.990 litri/h. Consumo totale stimato: 62.900 litri. Con 260 passeggeri: circa 242 litri per persona
- Airbus A350-900: circa 5.800 kg/h, pari a circa 7.250 litri/h. Consumo totale stimato: 65.250 litri. Con 300 passeggeri: circa 218 litri per persona
- Boeing 777-200ER: circa 6.800 kg/h, pari a circa 8.500 litri/h. Consumo totale stimato: 76.500 litri. Con 300 passeggeri: circa 255 litri per persona
La densità del cherosene Jet A-1 è di circa 0,8 kg per litro. I dati si riferiscono a condizioni di crociera standard; il consumo reale varia in base al peso al decollo, alla rotta, al vento e alla quota.
Perché l’andata dura un’ora in più del ritorno
Il volo Roma-New York in direzione ovest dura circa un’ora in più rispetto al ritorno. La ragione è il jet stream, una corrente d’aria ad alta quota che soffia da ovest verso est a velocità tra 150 e 300 km/h nell’Atlantico settentrionale. In direzione ovest l’aereo vola contro questa corrente, allungando il tempo di volo e aumentando il consumo di carburante. Al ritorno, il jet stream spinge l’aereo da dietro, riducendo il tempo di volo a 8-9 ore e il consumo complessivo del 10-15%.
La rotta non è una linea retta: i voli transatlantici seguono i North Atlantic Tracks (NAT), corridoi aerei riassegnati ogni giorno in base alla posizione del jet stream. La rotta effettiva è spesso una curva che passa sopra l’Irlanda o la Scozia, più lunga della linea diretta ma più efficiente in termini di consumo perché sfrutta o evita le correnti in quota.
Come si confronta il consumo di un aereo con quello di un’auto
Il consumo per passeggero di un volo Roma-New York (circa 2,9-3,5 litri per 100 km) è paragonabile a quello di un’auto compatta moderna che trasporta 4-5 persone. Un’auto con un consumo di 6 litri per 100 km, con una sola persona a bordo, consuma 6 litri per passeggero per 100 km: il doppio di un aereo pieno.
Il confronto cambia con il tipo di aereo e il load factor (tasso di riempimento). Un Boeing 787-9 al 90% di occupazione raggiunge circa 2,5 litri per 100 km per passeggero. Un Boeing 777 più vecchio e meno pieno può arrivare a 4 litri per 100 km. I dati ICCT (International Council on Clean Transportation) indicano che le compagnie aeree europee sulle rotte transatlantiche hanno un’efficienza media di circa 3,0-3,3 litri per 100 km per passeggero.
Il treno ad alta velocità, dove disponibile, consuma circa 0,3-0,6 litri equivalenti per 100 km per passeggero (in termini di energia primaria), ma non esiste un collegamento ferroviario Roma-New York.
Quanto costa il carburante di un volo Roma-New York
Il prezzo del cherosene Jet A-1 nel 2026 oscilla tra 0,60 e 0,80 euro al litro (variabile per area geografica e contratti di fornitura). Con un consumo medio di 63.000 litri, il costo del carburante per un singolo volo è compreso tra 38.000 e 50.000 euro. Il carburante rappresenta il 25-40% dei costi operativi di una compagnia aerea.
Il carburante sostenibile per l’aviazione (SAF, Sustainable Aviation Fuel) costa attualmente 3-5 volte di più del cherosene convenzionale. Nel 2026 il SAF copre meno dell’1% del consumo mondiale di carburante per l’aviazione. Il Regolamento UE ReFuelEU Aviation impone quote crescenti di SAF dal 2025: 2% nel 2025, 6% nel 2030, 70% nel 2050.
Quanto pesa il carburante rispetto all’aereo
Un Boeing 787-9 ha un peso massimo al decollo (MTOW) di 254.000 kg e una capacità massima di carburante di circa 126.000 litri (101.000 kg). Per la tratta Roma-New York ne carica circa 60.000-65.000 litri, pari a circa 48.000-52.000 kg: il carburante rappresenta circa il 20% del peso totale al decollo su questa rotta.
Il peso del carburante diminuisce durante il volo: un aereo è più leggero all’arrivo che alla partenza, e consuma progressivamente meno per chilometro man mano che si alleggerisce. I piloti sfruttano questo effetto richiedendo quote di crociera progressivamente più alte durante il volo (step climb), dove l’aria è meno densa e la resistenza aerodinamica è inferiore.