Informazioni chiave:
- Il volo Delta Air Lines New York JFK-Catania Fontanarossa diventa annuale con servizio giornaliero su Boeing 767-300ER. È l’unico collegamento diretto tra New York e la Sicilia orientale.
- Il volo Minneapolis-Roma Fiumicino, riattivato nel 2025 dopo 9 anni, prosegue fino a gennaio con tre frequenze settimanali su A330-200. Dal 6 maggio 2026 parte il nuovo volo stagionale Seattle-Roma.
- Roma Fiumicino è servita da Delta tutto l’anno da Atlanta, Boston e New York JFK. Con Minneapolis e Seattle, salgono a cinque le città USA collegate direttamente a Roma.
Delta Air Lines ha trasformato il volo New York JFK – Catania Fontanarossa in una rotta annuale, operativa 365 giorni l’anno con un Boeing 767-300ER in servizio giornaliero. La tratta, lanciata come stagionale nel 2025, è l’unico collegamento diretto tra New York e la Sicilia orientale. La compagnia ha anche esteso fino a gennaio il volo Minneapolis – Roma Fiumicino, riattivato nel 2025 dopo nove anni di assenza.
Queste decisioni confermano la crescita di Delta sulle rotte verso l’Italia, dove la compagnia americana opera già collegamenti diretti per Roma da Atlanta, Boston, New York JFK e, dal 6 maggio, anche da Seattle.
Indice dei contenuti
Il volo New York JFK – Catania diventa annuale
Il collegamento diretto New York JFK – Catania Fontanarossa (CTA) è operato quotidianamente con un Boeing 767-300ER configurato con quattro classi di servizio: Delta One, Delta Premium Select, Delta Comfort+ e Delta Main. Il tempo di volo è di circa 9 ore e 10 minuti.
La rotta, partita come servizio stagionale estivo nel 2025, ha registrato una domanda tale da spingere Delta a prolungarla prima fino a gennaio e poi a confermarla come operativa tutto l’anno, come riportato dal quotidiano La Sicilia. La nuova stagione è ripartita ad aprile 2026.
Catania è collegata agli Stati Uniti anche da Air Canada con un volo stagionale da Montréal, mentre United Airlines opera un collegamento stagionale da Newark verso Palermo, sull’altro versante dell’isola. Il volo Delta resta l’unico collegamento diretto tra New York e Catania.
La scelta di Delta di puntare su Catania è legata in parte alla comunità italoamericana di New York, tra le più numerose negli Stati Uniti, e alla crescita del turismo verso la Sicilia orientale (Taormina, Etna, Siracusa, Val di Noto).
Il volo Minneapolis – Roma Fiumicino torna dopo nove anni
Delta ha riattivato nel 2025 il collegamento Minneapolis-St. Paul (MSP) – Roma Fiumicino (FCO), fermo dal 2016. La rotta è operata con un Airbus A330-900neo durante la stagione estiva e proseguirà fino a gennaio con frequenza ridotta a tre voli settimanali su Airbus A330-200.
Roma Fiumicino è lo scalo italiano con il maggior numero di collegamenti Delta dagli Stati Uniti. La compagnia serve FCO tutto l’anno da Atlanta (ATL), Boston (BOS) e New York JFK. Dal 6 maggio 2026 si aggiunge il nuovo collegamento stagionale da Seattle-Tacoma (SEA). Con Minneapolis, salgono a cinque le città statunitensi collegate direttamente a Roma da Delta.
Cosa dice l’espansione di Delta sulle rotte europee
Le tre rotte estese (Catania annuale, Minneapolis-Roma fino a gennaio, e il nuovo New York JFK – Porto tre volte a settimana dal 21 maggio fino a gennaio 2027) indicano che la domanda sulle tratte transatlantiche verso il Sud Europa è in crescita anche fuori dalla stagione estiva tradizionale. Delta è membro dell’alleanza SkyTeam, di cui fa parte anche ITA Airways: i passeggeri Delta in arrivo a Roma possono proseguire con coincidenze ITA verso altre destinazioni italiane e europee.
Per i viaggiatori italiani, i voli Delta da Catania e Roma verso gli Stati Uniti rappresentano un’opzione diretta con quattro classi di servizio, accumulando miglia nel programma SkyMiles e nei programmi partner SkyTeam.