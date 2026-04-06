- Il drone solare di Luke e Mike Bell ha volato per 5 ore, 2 minuti e 21 secondi alimentato quasi esclusivamente dall’energia del sole: record non ufficiale per un multirotore elettrico.
- 28 pannelli solari su telaio in fibra di carbonio producono oltre 110 watt, contro i 70 necessari per l’hovering. Un circuito di backup con batteria ausiliaria e diodi interviene durante i passaggi nuvolosi.
- I Bell detengono anche il Guinness World Record di velocità per droni RC con il Peregreen 4 a 657,59 km/h (408 mph), stabilito a gennaio 2026.
Un drone solare costruito artigianalmente da Luke Bell e dal padre Mike Bell ha volato per 5 ore, 2 minuti e 21 secondi alimentato quasi esclusivamente dall’energia del sole, stabilendo il nuovo record non ufficiale di autonomia per un multirotore elettrico.
Il drone monta 28 pannelli solari su un telaio in fibra di carbonio, produce oltre 110 watt a pieno sole e ne consuma circa 70 per restare in hovering. L’eccedenza ricarica una batteria ausiliaria che interviene automaticamente quando le nuvole riducono la produzione. Luke Bell ha interrotto il volo solo perché era stanco, non perché il drone avesse esaurito l’energia.
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Come funziona il drone solare dei Bell
Il drone dei Bell è un multirotore a telaio X in fibra di carbonio con motori leggeri e eliche da 46 cm (18 pollici). L’energia arriva da 28 pannelli solari collegati in serie e distribuiti lungo le braccia del telaio. A terra, in pieno sole, l’array produce oltre 110 watt: circa il 57% in più dei 70 watt necessari per mantenere il drone in hovering. Il surplus viene convogliato in una batteria ausiliaria che entra in funzione automaticamente quando la copertura nuvolosa o il vento aumentano la richiesta di potenza oltre la capacità istantanea dei pannelli.
Il componente chiave di questa architettura è un circuito di backup con diodi. I diodi funzionano come valvole unidirezionali: impediscono alla corrente di rifluire verso i pannelli e permettono alla batteria di colmare il divario energetico in tempo reale. Senza questo circuito, una singola raffica di vento o un passaggio nuvoloso basterebbe a far cadere il drone.
Quali problemi hanno risolto dalla prima alla seconda versione
La prima versione del drone non aveva batterie né condensatori: volava esclusivamente con l’energia fornita dal sole in tempo reale. Montava 27 pannelli solari da circa 150 watt complessivi su un telaio X in fibra di carbonio. Il concetto funzionava, ma una raffica di vento ha interrotto il volo dopo soli 3 minuti.
Per la seconda versione i Bell hanno ridotto l’inerzia rotazionale delle braccia del telaio e tagliato circa 70 grammi dal peso complessivo, equivalenti a circa 4 watt di risparmio energetico. Hanno sostituito i fissaggi dei pannelli con manicotti in TPU (poliuretano termoplastico), un materiale flessibile stampabile in 3D che tiene i pannelli più saldi sulla struttura in carbonio.
La terza versione, quella del record, ha integrato il circuito di backup con batteria ausiliaria e diodi, portando il numero di pannelli a 28.
Che record detenevano già Luke e Mike Bell
I Bell sono conosciuti nel mondo dei droni da corsa per la serie Peregreen, che ha stabilito e riconquistato più volte il Guinness World Record di velocità per droni RC a batteria:
- 2023: Peregreen 1, 397 km/h (247 mph)
- 2024: Peregreen 2, 483 km/h (300 mph)
- 2025: Peregreen 3, 584 km/h (363 mph) a Dubai
- Gennaio 2026: Peregreen 4, 657,59 km/h (408 mph)
L’ultimo record è ancora ufficialmente valido, ma l’ingegnere aerospaziale Benjamin Biggs lo ha già superato in via non ufficiale con il suo drone BlackBird.
Luke Bell deteneva anche il record non ufficiale di hovering per un multirotore: 3 ore, 31 minuti e 6 secondi, ottenuto con un drone a eliche da 101 cm e batterie al litio NMC (nichel-manganese-cobalto) semi-solide ad alta densità. Il nuovo primato solare lo supera di quasi un’ora e mezza.
Perché un drone solare multirotore è più difficile di un’ala fissa
Tenere in volo un multirotore a tempo indeterminato è un problema molto più complesso rispetto a un velivolo ad ala fissa. L’Airbus Zephyr S ha volato per 64 giorni consecutivi sfruttando la portanza aerodinamica delle ali, che riduce la potenza necessaria a una frazione di quella richiesta da un multirotore in hovering. Il BAE Systems PHASA-35 ha raggiunto i 24 giorni.
Il multirotore non ha ali: deve generare tutta la portanza con le eliche, consumando molta più energia. Con i pannelli solari attuali, che hanno un’efficienza del 20-25%, la produzione è sufficiente per il volo diurno ma non per le ore notturne.
Quali applicazioni pratiche può avere un drone solare
Secondo Luke Bell, un drone solare capace di volare fino a 12 ore al giorno e di coprire centinaia di chilometri senza mai ricaricarsi apre scenari concreti in diversi settori: agricoltura (monitoraggio colture), minerario (ispezioni in aree remote), sorveglianza, mappatura del territorio e ricerca e soccorso. Il limite principale dei droni commerciali attuali è l’autonomia della batteria, che raramente supera i 40-50 minuti. Un drone che non dipende dalla batteria elimina questo vincolo.
Bell ha dichiarato che la prossima versione (V3) si concentrerà sulla resistenza al vento, il punto debole dei multirotori solari a basso carico alare. Un’altra possibilità è trasformare il drone in un eVTOL (electric vertical take-off and landing): i pannelli diventerebbero un’ala, riducendo la potenza necessaria al volo a circa il 10% di quella richiesta per l’hovering. Questo consentirebbe al drone di volare con una piccola batteria durante la notte in attesa del ritorno del sole, rendendo teoricamente possibile il volo a tempo indeterminato.