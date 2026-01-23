easyJet aggiunge cinque nuove rotte dall’Italia e debutta con il primo volo domestico da Linate

easyJet amplia il network dall’Italia per l’estate 2026 con cinque nuove rotte internazionali e il primo volo domestico da Milano Linate, rafforzando i collegamenti con Regno Unito, Francia e il mercato interno.

EasyJet Airbus A320 sul piazzale aeroporto; vista laterale, scala d'imbarco collegata.
Di - - Lascia un commento

Compagnie aeree

Informazioni chiave:

  • easyJet lancerà cinque nuove rotte dall’Italia tra marzo e luglio 2026.
  • Milano Linate–Brindisi sarà il primo collegamento domestico operato dalla base di Linate.
  • Le nuove destinazioni includono Newcastle, Manchester, Bordeaux e Nizza.

easyJet annuncia un’ulteriore espansione del proprio network in vista dell’estate 2026, con l’avvio di cinque nuove rotte dall’Italia e l’introduzione del primo collegamento domestico operato dalla base di Milano Linate.

Le novità interesseranno gli aeroporti di Cagliari, Bari, Roma Fiumicino e Milano Linate, rafforzando i collegamenti con Francia e Regno Unito e ampliando l’offerta sul mercato interno.

Nuovi collegamenti internazionali da Roma Fiumicino

Roma Fiumicino–Newcastle al via dalla primavera 2026

La prima rotta a entrare in operatività sarà il collegamento tra Aeroporto di Roma Fiumicino e Newcastle upon Tyne, attivo dal 30 marzo 2026 con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.

POTREBBE INTERESSARTI
Più voli tra Italia e Asia: Cathay Pacific rafforza la rotta Roma–Hong Kong
Più voli tra Italia e Asia: Cathay Pacific rafforza la rotta Roma–Hong Kong
American Airlines accelera sul Wi-Fi: connessione gratuita su oltre il 90% degli aerei
American Airlines accelera sul Wi-Fi: connessione gratuita su oltre il 90% degli aerei
MilleMiglia chiude definitivamente: fine del programma il 31 dicembre 2025
MilleMiglia chiude definitivamente: fine del programma il 31 dicembre 2025

La destinazione britannica rappresenta un importante polo culturale del nord-est dell’Inghilterra e un punto di accesso strategico per l’area del Northumberland, rafforzando la presenza di easyJet sui collegamenti tra Italia e Regno Unito.

Il primo collegamento domestico da Milano Linate

Milano Linate–Brindisi debutta nell’estate 2026

Dal 23 giugno 2026 easyJet inaugurerà il primo volo nazionale dalla propria base di Aeroporto di Milano Linate, collegando lo scalo milanese a Brindisi. Il servizio sarà operato con quattro frequenze settimanali, previste il lunedì, martedì, giovedì e sabato.

Il nuovo collegamento si inserisce nell’offerta già esistente tra la Lombardia e la Puglia, finora concentrata su Milano Malpensa, e rafforza il ruolo di Linate come aeroporto strategico per i collegamenti point-to-point.

Puglia e Regno Unito: nuovo asse Bari–Manchester

Bari amplia l’offerta verso il mercato britannico

A partire dal 3 luglio 2026, Aeroporto di Bari sarà collegato a Manchester con due voli settimanali, operativi il lunedì e il venerdì. Con questa nuova rotta, lo scalo pugliese consolida la propria presenza nel Regno Unito, aggiungendo Manchester ai collegamenti già attivi verso Bristol e Londra Gatwick e rafforzando il proprio posizionamento come hub regionale con proiezione internazionale.

Cagliari rafforza i collegamenti con la Francia

Nuove rotte per Bordeaux e Nizza

Anche la Sardegna rientra nel piano di crescita estivo di easyJet. Dal 23 giugno 2026 l’Aeroporto di Cagliari sarà collegato a Bordeaux con voli il martedì e il venerdì e a Nizza con frequenze il martedì e il sabato. Le nuove rotte portano a quattro il numero complessivo di destinazioni francesi servite da Cagliari, affiancando Bordeaux e Nizza ai collegamenti già esistenti per Lione e Parigi.

Prenotazioni e avvio operativo delle nuove rotte

Tutti i nuovi voli annunciati sono già disponibili per la prenotazione attraverso i canali ufficiali di easyJet, consentendo ai passeggeri di programmare i viaggi per l’estate 2026 con largo anticipo. Le nuove rotte entreranno progressivamente in servizio tra marzo e luglio, segnando un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia sul mercato italiano.

Nuove rotte easyJet dall’Italia – estate 2026

RottaOperativa dalFrequenze settimanali
Milano Linate – Brindisi23 giugno 20264 (lun, mar, gio, sab)
Cagliari – Bordeaux23 giugno 20262 (mar, ven)
Cagliari – Nizza23 giugno 20262 (mar, sab)
Bari – Manchester3 luglio 20262 (lun, ven)
Roma Fiumicino – Newcastle30 marzo 20262 (lun, ven)

Lascia un commento