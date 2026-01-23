- easyJet lancerà cinque nuove rotte dall’Italia tra marzo e luglio 2026.
- Milano Linate–Brindisi sarà il primo collegamento domestico operato dalla base di Linate.
- Le nuove destinazioni includono Newcastle, Manchester, Bordeaux e Nizza.
easyJet annuncia un’ulteriore espansione del proprio network in vista dell’estate 2026, con l’avvio di cinque nuove rotte dall’Italia e l’introduzione del primo collegamento domestico operato dalla base di Milano Linate.
Le novità interesseranno gli aeroporti di Cagliari, Bari, Roma Fiumicino e Milano Linate, rafforzando i collegamenti con Francia e Regno Unito e ampliando l’offerta sul mercato interno.
Indice dei contenuti
Nuovi collegamenti internazionali da Roma Fiumicino
Roma Fiumicino–Newcastle al via dalla primavera 2026
La prima rotta a entrare in operatività sarà il collegamento tra Aeroporto di Roma Fiumicino e Newcastle upon Tyne, attivo dal 30 marzo 2026 con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì.
La destinazione britannica rappresenta un importante polo culturale del nord-est dell’Inghilterra e un punto di accesso strategico per l’area del Northumberland, rafforzando la presenza di easyJet sui collegamenti tra Italia e Regno Unito.
Il primo collegamento domestico da Milano Linate
Milano Linate–Brindisi debutta nell’estate 2026
Dal 23 giugno 2026 easyJet inaugurerà il primo volo nazionale dalla propria base di Aeroporto di Milano Linate, collegando lo scalo milanese a Brindisi. Il servizio sarà operato con quattro frequenze settimanali, previste il lunedì, martedì, giovedì e sabato.
Il nuovo collegamento si inserisce nell’offerta già esistente tra la Lombardia e la Puglia, finora concentrata su Milano Malpensa, e rafforza il ruolo di Linate come aeroporto strategico per i collegamenti point-to-point.
Puglia e Regno Unito: nuovo asse Bari–Manchester
Bari amplia l’offerta verso il mercato britannico
A partire dal 3 luglio 2026, Aeroporto di Bari sarà collegato a Manchester con due voli settimanali, operativi il lunedì e il venerdì. Con questa nuova rotta, lo scalo pugliese consolida la propria presenza nel Regno Unito, aggiungendo Manchester ai collegamenti già attivi verso Bristol e Londra Gatwick e rafforzando il proprio posizionamento come hub regionale con proiezione internazionale.
Cagliari rafforza i collegamenti con la Francia
Nuove rotte per Bordeaux e Nizza
Anche la Sardegna rientra nel piano di crescita estivo di easyJet. Dal 23 giugno 2026 l’Aeroporto di Cagliari sarà collegato a Bordeaux con voli il martedì e il venerdì e a Nizza con frequenze il martedì e il sabato. Le nuove rotte portano a quattro il numero complessivo di destinazioni francesi servite da Cagliari, affiancando Bordeaux e Nizza ai collegamenti già esistenti per Lione e Parigi.
Prenotazioni e avvio operativo delle nuove rotte
Tutti i nuovi voli annunciati sono già disponibili per la prenotazione attraverso i canali ufficiali di easyJet, consentendo ai passeggeri di programmare i viaggi per l’estate 2026 con largo anticipo. Le nuove rotte entreranno progressivamente in servizio tra marzo e luglio, segnando un ulteriore passo nella strategia di crescita della compagnia sul mercato italiano.
Nuove rotte easyJet dall’Italia – estate 2026
|Rotta
|Operativa dal
|Frequenze settimanali
|Milano Linate – Brindisi
|23 giugno 2026
|4 (lun, mar, gio, sab)
|Cagliari – Bordeaux
|23 giugno 2026
|2 (mar, ven)
|Cagliari – Nizza
|23 giugno 2026
|2 (mar, sab)
|Bari – Manchester
|3 luglio 2026
|2 (lun, ven)
|Roma Fiumicino – Newcastle
|30 marzo 2026
|2 (lun, ven)