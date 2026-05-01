Informazioni chiave:
- easyJet e Rolls-Royce hanno completato il primo test al mondo di un motore aeronautico moderno alimentato al 100% a idrogeno lungo un intero ciclo di volo: accensione, decollo a massima potenza, crociera e atterraggio.
- Il motore è un Rolls-Royce Pearl 15 modificato, testato al NASA Stennis Space Center in Mississippi. Il programma è durato quattro anni, dal 2022 al 2026, con tappe in Regno Unito, Germania e Stati Uniti.
- I primi aeromobili a idrogeno per voli a corto raggio (narrowbody) sono stimati a partire dalla metà degli anni Trenta. Le conoscenze saranno applicate al motore UltraFan di Rolls-Royce.
easyJet e Rolls-Royce hanno completato il primo test al mondo di un motore aeronautico moderno alimentato al 100% a idrogeno lungo un intero ciclo di volo simulato. Il motore è un Rolls-Royce Pearl 15 modificato, che ha raggiunto la massima potenza di decollo con idrogeno gassoso presso il NASA Stennis Space Center di Bay St. Louis, Mississippi.
Il test ha coperto tutte le fasi operative: accensione, decollo, crociera e atterraggio. Il programma, durato quattro anni, punta a dimostrare che l’idrogeno può alimentare aeromobili a fusoliera stretta (narrowbody) come quelli usati da easyJet sulle rotte europee a corto e medio raggio.
Indice dei contenuti
Cosa è stato testato e dove
Il Pearl 15 è un motore turbofan prodotto da Rolls-Royce per jet business (monta sulla famiglia Bombardier Global 5500/6500). Per il programma a idrogeno è stato modificato nei sistemi di alimentazione, combustione e controllo per funzionare con idrogeno gassoso al posto del cherosene. I test si sono svolti presso lo Stennis Space Center della NASA, il più grande sito di test di propulsione degli Stati Uniti, operativo dal 1961.
Il ciclo di volo simulato ha coperto le condizioni operative reali di un volo commerciale: accensione del motore, rampa fino alla massima potenza di decollo, fase di crociera e riduzione a potenza di atterraggio. Sono stati testati anche scenari di guasto per verificare la sicurezza del sistema in condizioni critiche.
Le tappe del programma dal 2022 al 2026
Il programma ha seguito un percorso incrementale su quattro anni:
- 2022: primo test mondiale di un motore aeronautico moderno (Rolls-Royce AE 2100) alimentato al 100% a idrogeno verde, presso la base RAF di Boscombe Down nel Regno Unito
- 2023: test di un combustore anulare completo del motore Pearl al 100% a idrogeno presso il Centro Aerospaziale Tedesco (DLR) di Colonia, raggiungendo la spinta equivalente alla massima potenza di decollo
- 2024-2025: realizzazione dell’infrastruttura per test a idrogeno su scala reale presso l’HSE (Health and Safety Executive) nel Regno Unito, con analisi delle emissioni CO₂ e non-CO₂
- 2026: integrazione completa della tecnologia nel motore Pearl 15 e test dell’intero ciclo di volo al NASA Stennis
Il programma ha beneficiato del supporto dell’Aerospace Technology Institute (ATI) britannico attraverso i programmi HyEST, RACHEL e LH2GT, del programma tedesco LUFO 6 WOTAN e del programma europeo Clean Aviation tramite il progetto CAVENDISH.
Cosa significa per i voli commerciali
Il test dimostra che un motore a reazione moderno può funzionare con idrogeno in tutte le fasi di un volo. Il dato rilevante è la scalabilità: il Pearl 15 è un motore di dimensioni intermedie, e le conoscenze acquisite sono applicabili ai motori per aeromobili narrowbody, la categoria che copre la maggior parte delle rotte europee a corto raggio.
easyJet e Rolls-Royce stimano che i primi aeromobili a idrogeno per il segmento narrowbody possano entrare in servizio a partire dalla metà degli anni Trenta. L’idrogeno è considerato complementare ai carburanti sostenibili per l’aviazione (SAF): i SAF intervengono nel breve-medio termine riducendo le emissioni con la flotta esistente, l’idrogeno rappresenta la soluzione a lungo termine per i voli a zero emissioni di carbonio. L’idrogeno è già in fase di test anche per i droni destinati alla logistica sanitaria.
Adam Newman, Chief Engineer del programma idrogeno di Rolls-Royce, ha specificato che le conoscenze acquisite saranno applicate ai programmi futuri, incluso UltraFan, il motore di nuova generazione di Rolls-Royce progettato per entrare in produzione entro la fine del decennio.
David Morgan, Chief Operating Officer di easyJet, ha definito il test “una prima assoluta per il settore” e un contributo verso l’obiettivo net zero della compagnia entro il 2050. easyJet ha trasportato oltre 100 milioni di passeggeri nel 2024 con una flotta di oltre 350 aeromobili su più di 1.000 rotte in 35 Paesi.