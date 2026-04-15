- Il CEO Jörg Eberhart ha confermato che la compagnia resterà ITA Airways. Il marchio Alitalia, acquistato per 90 milioni di euro, potrà essere usato solo per elementi legati all’immagine positiva degli anni Sessanta e Settanta.
- ITA è entrata in Star Alliance il 1° aprile 2026, il programma fedeltà è ora Miles & More. Lufthansa (41%) prevede di salire al 90% entro fine 2026. Primo utile netto nel 2025: 209 milioni di dollari.
- La Corte d’Appello di Roma ha ordinato ad Aeroitalia di cessare l’uso del nome e del logo. La compagnia ha registrato il marchio Air Italy per il cambio definitivo.
Il CEO di ITA Airways, Jörg Eberhart, ha confermato che la compagnia di bandiera italiana manterrà il nome ITA Airways e non tornerà al marchio Alitalia.
In un’intervista al podcast Window Seat di Aviation Week, Eberhart ha spiegato che ITA ha già investito tempo, denaro e comunicazione nel proprio brand, ormai riconosciuto in Europa. Alcuni elementi del marchio Alitalia potrebbero essere riutilizzati in futuro, ma solo quelli legati all’immagine positiva degli anni Sessanta e Settanta, non al periodo di crisi finanziaria e disservizi.
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Perché ITA Airways non torna a chiamarsi Alitalia
ITA Airways è nata nell’ottobre 2021 dopo il fallimento di Alitalia, attraverso un accordo tra il governo italiano e la Commissione europea che ha permesso di azzerare i debiti della vecchia compagnia e ripartire con gli stessi aerei e parte del personale. ITA ha acquistato il marchio Alitalia per 90 milioni di euro tramite una gara pubblica richiesta dalla Commissione.
Nel febbraio 2025, ITA ha introdotto la scritta “Inspired by Alitalia” sulla fusoliera di alcuni aerei (un Airbus A350-900, un A321neo e un A220-100), affiancando il logo Alitalia a quello ITA anche sul sito e sull’app. A giugno 2025, durante l’assemblea IATA a Delhi, Eberhart aveva dichiarato a FlightGlobal che Alitalia è un marchio molto più conosciuto di ITA nel mondo e che la compagnia stava esplorando opzioni per una fusione tra i due brand, pur riconoscendo che una strategia multi-brand è difficile da sostenere per una compagnia da 100 aerei.
Nell’intervista di aprile 2026 ad Aviation Week, il tono è cambiato: la priorità è consolidare ITA Airways, non rilanciare Alitalia. Eberhart ha detto che eventuali elementi del vecchio marchio dovranno essere associati a contenuti positivi, non ai tempi in cui Alitalia bruciava denaro pubblico e offriva un servizio scadente.
Cosa sta succedendo con ITA Airways nel 2026
Il 2026 è un anno di passaggi chiave per la compagnia. Il 17 gennaio 2025 Lufthansa ha finalizzato l’acquisizione del 41% di ITA Airways con un aumento di capitale da 325 milioni di euro. Il Ministero dell’Economia mantiene il 59%, ma Lufthansa prevede di salire a circa il 90% entro la fine del 2026.
Nel 2025 ITA ha chiuso con un utile netto di 209 milioni di dollari, il primo bilancio in attivo dalla nascita della compagnia. Il 1° aprile 2026 ITA è entrata in Star Alliance, la stessa alleanza di Lufthansa, United Airlines e Air Canada. Il programma fedeltà è diventato Miles & More, sostituendo il precedente “Volare” che è stato completamente cancellato con buona pace degli utenti che ci avevano “investito” miglia e punti.
Sul fronte della flotta, ITA sta inserendo due nuovi aerei a lungo raggio: il primo collegamento aggiuntivo sarà Roma Fiumicino-Houston, operativo dal 1° maggio 2026. La seconda destinazione è ancora in fase di definizione. ITA ha inoltre avviato la procedura per ottenere l’immunità antitrust necessaria a entrare nella joint venture transatlantica con United Airlines e Air Canada.
La causa con Aeroitalia e il marchio Air Italy
ITA Airways difende il marchio Alitalia anche in tribunale. Nel 2023 ha citato in giudizio Aeroitalia, compagnia regionale italiana fondata nel 2022, contestando che il nome e il logo (una “A” stilizzata con il tricolore) fossero troppo simili al marchio Alitalia.
Nel febbraio 2024 il Tribunale di Roma aveva respinto la richiesta di ITA, giudicando i due marchi diversi. Ma nel giugno 2025 la Corte d’Appello di Roma ha ribaltato la sentenza, secondo quanto riportato da Airways Magazine: Aeroitalia deve cessare l’uso del nome e del logo in tutta l’UE entro il 1° gennaio 2026, disattivare il dominio aeroitalia.com e pagare una penale di 1.000 euro al giorno in caso di inadempienza.
La vicenda ha avuto un seguito diverso da quello previsto. Secondo un’intervista del CEO di Aeroitalia, Gaetano Intrieri, pubblicata da The Flight Club a febbraio 2026, le due compagnie hanno raggiunto una tregua: Aeroitalia mantiene temporaneamente il nome, ha adottato una nuova livrea e ha registrato il marchio Air Italy per il cambio definitivo. Secondo Simple Flying, Aeroitalia ha confermato la transizione verso il nome Air Italy (lo stesso della compagnia sarda cessata nel 2020, il cui marchio era rimasto inutilizzato per oltre cinque anni).
Cosa significa per chi vola con ITA Airways
Per i passeggeri il marchio resta ITA Airways. La scritta “Inspired by Alitalia” continua a comparire su alcuni aerei, ma è un elemento decorativo, non un cambio di identità. Il codice IATA resta AZ (lo stesso di Alitalia), il programma fedeltà è ora Miles & More, e l’integrazione in Star Alliance apre l’accesso alle lounge e ai benefici del network Lufthansa.
L’investimento da 90 milioni di euro per il marchio Alitalia resta a bilancio come asset di proprietà intellettuale. ITA non intende cederlo né concederlo in licenza a terzi, come dimostra la causa vinta contro Aeroitalia. Eventuali evoluzioni del brand dipenderanno dalle decisioni di Lufthansa, che entro fine anno potrebbe controllare il 90% della compagnia.