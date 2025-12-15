Il programma fedeltà MilleMiglia terminerà in modo definitivo il 31 dicembre 2025. L’edizione attuale non verrà rinnovata e non sono previste nuove edizioni, come indicato in una comunicazione ufficiale inviata agli iscritti.
Utilizzo delle miglia fino alla fine del 2025
Le miglia accumulate potranno essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025 per richiedere i premi disponibili. Dopo questa data, tutte le miglia presenti sul conto verranno cancellate e non sarà più possibile richiedere premi.
L’elenco aggiornato dei premi e le relative scadenze è disponibile sul sito ufficiale del programma.
Accesso all’Area Personale
L’Area Personale sul sito mymiglia.com resterà accessibile fino al 26 gennaio 2026. Dopo questa data, l’account verrà disattivato e non sarà più possibile consultare i dati del profilo o lo storico delle operazioni.
Assistenza e contatti dopo la chiusura
Il servizio di assistenza resterà disponibile tramite i canali abituali fino al 31 gennaio 2026. A partire dal 1° febbraio 2026, eventuali richieste potranno essere inviate via e-mail all’indirizzo [email protected].
Cosa devono fare gli iscritti
Gli iscritti sono invitati a verificare il saldo miglia e valutare i premi ancora disponibili entro la fine del 2025. Non sono previste proroghe né conversioni automatiche delle miglia residue.
Domande e risposte sulla chiusura di MilleMiglia
Il programma terminerà il 31 dicembre 2025 e non verrà rinnovato.
Le miglia possono essere utilizzate fino al 31 dicembre 2025 per richiedere i premi disponibili.
Dopo il 31 dicembre 2025 le miglia presenti sul conto verranno cancellate e non potranno più essere utilizzate.
L’Area Personale resterà accessibile fino al 26 gennaio 2026, dopodiché l’account verrà disattivato.
Dal 1° febbraio 2026 l’assistenza sarà disponibile esclusivamente via e-mail all’indirizzo [email protected].
