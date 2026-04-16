- Il Regolamento CE 261/2004 prevede una compensazione da 250 a 600 euro per cancellazione, ritardo all’arrivo oltre 3 ore o negato imbarco. L’importo dipende dalla distanza della tratta, non dal prezzo del biglietto.
- Lo sciopero del personale della compagnia (piloti, assistenti di volo) non è circostanza straordinaria e dà diritto alla compensazione. Lo sciopero del personale aeroportuale o dei controllori di volo invece la esclude.
- Il reclamo va presentato prima alla compagnia entro 6 settimane, poi all’ENAC se non risponde in 2 mesi. In Italia il termine di prescrizione è 2 anni. Le claim agency trattengono il 25-40% del rimborso.
Il Regolamento (CE) 261/2004 tutela i passeggeri aerei in caso di cancellazione, ritardo prolungato e negato imbarco. La compensazione pecuniaria va da 250 a 600 euro per passeggero a seconda della distanza della tratta, indipendentemente dal prezzo del biglietto.
Si applica a tutti i voli in partenza da un aeroporto UE e ai voli operati da compagnie europee con destinazione UE. In Italia il termine per presentare reclamo è di 2 anni dalla data del disservizio.
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A chi si applica il Regolamento UE 261/2004
Il regolamento si applica a tutti i passeggeri che hanno una prenotazione confermata e si presentano al check-in nei termini previsti. Le tratte coperte sono:
- Voli in partenza da un aeroporto situato nel territorio di un paese UE, indipendentemente dalla compagnia aerea
- Voli in partenza da un aeroporto extra-UE con destinazione UE, solo se operati da una compagnia europea
Il regolamento si applica anche a voli charter, voli a basso costo e ai pacchetti “tutto compreso”. Non si applica ai passeggeri che viaggiano gratuitamente o con biglietti a tariffa ridotta non disponibili al pubblico (esclusi i programmi fedeltà). La compagnia aerea operativa è sempre responsabile, anche se il biglietto è stato venduto da un altro vettore o da un’agenzia.
Quando spetta la compensazione pecuniaria
La compensazione (articolo 7 del regolamento) spetta in tre casi:
- Cancellazione del volo con preavviso inferiore a 14 giorni, salvo circostanze straordinarie
- Ritardo all’arrivo pari o superiore a 3 ore rispetto all’orario previsto (sentenza Sturgeon della Corte di Giustizia UE, 2009)
- Negato imbarco per overbooking, quando il passeggero non ha rinunciato volontariamente
Gli importi sono fissi e dipendono dalla distanza della tratta, non dal prezzo del biglietto:
- 250 euro per tratte fino a 1.500 km
- 400 euro per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e per tutte le altre tratte tra 1.500 e 3.500 km
- 600 euro per tratte oltre 3.500 km che escono dall’UE
Per le tratte oltre 3.500 km, se il ritardo è compreso tra 3 e 4 ore, l’importo può essere ridotto del 50% (300 euro). Per il ritardo prolungato la guida completa: diritti del passeggero in caso di ritardo o cancellazione del volo.
Cosa fare in caso di cancellazione del volo
In caso di cancellazione il passeggero ha diritto a scegliere tra tre opzioni:
- Rimborso integrale del biglietto entro 7 giorni, per la parte di viaggio non effettuata
- Imbarco su un volo alternativo verso la destinazione finale, in condizioni comparabili e il prima possibile
- Imbarco su un volo alternativo in data successiva, di gradimento del passeggero, compatibilmente con la disponibilità
Oltre a queste opzioni, spetta la compensazione pecuniaria da 250 a 600 euro, salvo che la cancellazione sia stata comunicata con almeno 14 giorni di preavviso o sia dovuta a circostanze straordinarie (condizioni meteorologiche estreme, instabilità politica, scioperi del personale aeroportuale, problemi di controllo del traffico aereo, emergenze sanitarie). Lo sciopero del personale della compagnia aerea (piloti o assistenti di volo) non rientra tra le circostanze straordinarie e dà diritto alla compensazione. Per la procedura di rimborso: come ottenere il rimborso del volo cancellato.
Cosa fare in caso di ritardo o negato imbarco
Per i ritardi alla partenza, il diritto all’assistenza scatta a soglie diverse a seconda della distanza:
- 2 ore per tratte fino a 1.500 km
- 3 ore per tratte intracomunitarie oltre 1.500 km e tratte tra 1.500 e 3.500 km
- 4 ore per tratte oltre 3.500 km
Per ritardi pari o superiori a 5 ore il passeggero può rinunciare al viaggio e ottenere il rimborso del biglietto. La compensazione pecuniaria spetta solo se il ritardo all’arrivo alla destinazione finale è pari o superiore a 3 ore.
In caso di negato imbarco per overbooking, la compagnia deve prima cercare volontari disposti a rinunciare in cambio di benefici concordati. Solo in assenza di volontari sufficienti può negare l’imbarco a passeggeri non consenzienti, che hanno diritto immediato a compensazione, rimborso o riprotezione e assistenza. Per gli aspetti procedurali e il reclamo: come fare reclamo e ottenere il rimborso.
Diritto all’assistenza durante l’attesa
Indipendentemente dal diritto alla compensazione, durante l’attesa di un volo alternativo il passeggero ha diritto gratuitamente a:
- Pasti e bevande adeguati alla durata dell’attesa
- Sistemazione in hotel se è necessario il pernottamento
- Trasporto tra l’aeroporto e l’hotel
- Due chiamate telefoniche, telex, fax o email a titolo gratuito
L’assistenza spetta sempre, anche quando la cancellazione è dovuta a circostanze straordinarie che escludono la compensazione pecuniaria. Se la compagnia non fornisce l’assistenza dovuta, il passeggero può anticipare le spese e chiederne il rimborso, conservando tutte le ricevute.
Come presentare reclamo per ottenere il rimborso
La procedura per ottenere la compensazione segue tre passaggi:
- Reclamo diretto alla compagnia aerea, entro 6 settimane dalla data del disservizio. La maggior parte delle compagnie ha un modulo dedicato sul proprio sito. Vanno allegati: carta d’imbarco o biglietto elettronico, ricevute delle spese sostenute, eventuale comunicazione della cancellazione
- Se la compagnia non risponde entro 2 mesi o la risposta non è soddisfacente, il passeggero può presentare reclamo all’ENAC, l’Ente Nazionale per l’Aviazione Civile, che è l’autorità italiana competente per il regolamento UE 261/2004
- In ultima istanza è possibile rivolgersi al Giudice di Pace per importi fino a 5.000 euro. Il termine di prescrizione in Italia è di 2 anni dalla data del disservizio
Esistono società specializzate (claim agency) che gestiscono la pratica trattenendo una percentuale tra il 25% e il 40% del rimborso. Il reclamo presentato direttamente alla compagnia o tramite ENAC è gratuito e dà diritto al 100% della compensazione.
Quando la compensazione non spetta
La compagnia aerea può rifiutare la compensazione pecuniaria nei seguenti casi:
- Circostanze straordinarie: condizioni meteorologiche estreme, fulmini, chiusura di piste o aeroporti, scioperi del personale aeroportuale o dei controllori di volo, problemi di sicurezza, emergenze mediche, instabilità politica
- Cancellazione comunicata con almeno 14 giorni di preavviso
- Cancellazione comunicata tra 7 e 14 giorni prima, con offerta di un volo alternativo che parte non più di 2 ore prima e arriva non più di 4 ore dopo l’orario previsto
- Cancellazione comunicata meno di 7 giorni prima, con offerta di volo alternativo che parte non più di 1 ora prima e arriva non più di 2 ore dopo
- Ritardo all’arrivo inferiore a 3 ore
L’onere della prova sulle circostanze straordinarie e sulla comunicazione tempestiva spetta sempre alla compagnia aerea. Il passeggero non deve dimostrare che la compagnia è in colpa: deve solo provare di aver subito il disservizio. Per i dettagli operativi sul reclamo: guida al reclamo per cancellazione, ritardo o negato imbarco.
I diritti previsti dal Regolamento UE 261/2004 sono irrinunciabili: nessuna clausola contrattuale può limitarli o escluderli. Conoscere le regole e conservare la documentazione sono i due passaggi che permettono di ottenere il rimborso dovuto dalle compagnie aeree senza intermediari.