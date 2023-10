Perché è meglio rimuovere gli adesivi con codice a barre dai tuoi bagagli dopo il volo

Accumulare gli adesivi con i codici a barre sui bagagli può dare soddisfazione, un po’ come si faceva anni fa con quelli delle varie città visitate da applicare su auto e moto. Ma attenzione, perchè potrebbe portare allo smarrimento del bagaglio quando si vola. E’ per questo che in questo articolo andremo a scoprire perchè è sempre meglio rimuovere sempre le piccole etichette con codice a barre dai tuoi bagagli dopo il volo.

Le etichette con codice a barre dei bagagli

Le etichette con codice a barre, o “baggage stickers”, sono piccoli adesivi che vengono attaccati ai bagagli quando si fa il check-in per un volo. Queste etichette contengono informazioni importanti come il codice della compagnia aerea, il numero del volo, la data del viaggio e un codice a barre univoco che collega il bagaglio al biglietto del passeggero.

È importante notare che queste etichette non sono destinate solo a fornire una soluzione di backup nel caso in cui l’etichetta principale venga danneggiata o persa. Il codice a barre sull’etichetta può essere scansionato per ottenere dettagli sul bagaglio o per ristampare il tag principale se necessario.

Il problema delle vecchie etichette

Il problema sorge quando ci si dimentica di rimuovere le vecchie etichette dai bagagli prima del prossimo volo. Se le vecchie etichette rimangono attaccate al bagaglio, c’è la possibilità che vengano scansionate al posto di quelle nuove. Questo può causare confusione e portare alla perdita del bagaglio.

Ad esempio, se hai volato con la compagnia aerea A un mese fa e ora stai volando con la compagnia aerea B, ma hai dimenticato di rimuovere l’etichetta della compagnia aerea A, il sistema potrebbe rilevare l’etichetta vecchia al posto di quella nuova. Di conseguenza, il tuo bagaglio potrebbe finire nel terminal della compagnia aerea A invece che in quello della compagnia aerea B, rendendo più difficile rintracciare il tuo bagaglio smarrito.

La soluzione: rimuovere sempre le vecchie etichette

La soluzione a questo problema è semplice: dovresti sempre rimuovere le vecchie etichette dai tuoi bagagli dopo ogni volo. Puoi farlo quando arrivi alla tua destinazione o, ancora meglio, non appena ritiri il tuo bagaglio.

Inoltre, quando fai il check-in del tuo bagaglio, assicurati che l’agente ti dia un’etichetta di reclamo bagagli e che metta la nuova etichetta sui tuoi bagagli. Puoi anche utilizzare l’app della compagnia aerea per tenere traccia dello stato del tuo bagaglio.

Cosa fare se perdi i tuoi bagagli ?

Se, nonostante tutto perdi i tuoi bagagli, qui un articolo completo su cosa fare e come ottenere il risarcimento. Ecco, comunque, le prime cose che devi sapere:

Informa immediatamente la compagnia aerea. La maggior parte delle compagnie aeree ha un ufficio “Lost and Found” all’aeroporto dove puoi segnalare il tuo bagaglio smarrito. Fornisci alla compagnia aerea tutte le informazioni necessarie, come il numero del volo, la descrizione del bagaglio e l’indirizzo dove possono spedirti il bagaglio quando lo trovano. Conserva tutte le ricevute di spesa che hai dovuto sostenere a causa del bagaglio smarrito. La maggior parte delle compagnie aeree rimborsa i passeggeri per gli articoli di prima necessità che hanno dovuto acquistare mentre erano senza i loro bagagli.

Ricorda, tuttavia, puoi ridurre notevolmente la possibilità che ciò accada seguendo questo semplice consiglio: rimuovi sempre le vecchie etichette con codice a barre dai tuoi bagagli dopo il volo.

