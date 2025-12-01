Il mese di dicembre 2025 prevede diverse mobilitazioni nel settore aereo italiano. Le proteste coinvolgono personale di volo, addetti allo scalo e lavoratori dell’handling di compagnie come ITA Airways, Vueling, Air France e KLM, insieme al personale ENAV. Le agitazioni si concentrano soprattutto nella parte centrale del mese.
12 dicembre 2025: sciopero generale
Il 12 dicembre si svolgerà lo sciopero generale nazionale proclamato da CGIL. La mobilitazione riguarda più settori, incluse le attività ausiliarie negli aeroporti. Anche se non è uno sciopero esclusivamente aereo, i servizi di terra potrebbero essere interessati, con possibili variazioni nei tempi di assistenza.
La durata prevista è di 24 ore. I passeggeri possono incontrare rallentamenti nelle procedure di accoglienza, gestione bagagli e servizi collegati.
17 dicembre 2025: mobilitazioni nel settore aereo
Il 17 dicembre sono previste più proteste coordinate, con adesioni da parte di lavoratori di diversi comparti del trasporto aereo:
- ENAV ACC Roma: sciopero nazionale 13:00–17:00 (RSA FILT-CGIL / UGL-TA / FAST-CONFSAL-AV)
- Aziende di handling associate Assohandlers: 13:00–17:00
- Personale ITA Airways, Vueling, Air France e KLM: 13:00–17:00
- Personale navigante Vueling Airlines: 13:00–17:00 (USB Lavoro Privato / RSA FILT-CGIL / ANPAC)
Secondo Uiltrasporti, le proteste sono legate a temi contrattuali e alla gestione delle attività operative nei principali aeroporti italiani.
Aeroporti più interessati
Le agitazioni potrebbero interessare soprattutto gli scali di:
- Roma Fiumicino
- Milano Malpensa
Gli effetti possono includere ritardi, riprogrammazioni e modifiche alla normale operatività nelle fasce non garantite.
Fasce garantite ENAC
Le fasce orarie tutelate previste dalle norme ENAC restano le seguenti:
- 07:00–10:00
- 18:00–21:00
Calendario completo scioperi aerei dicembre 2025
- 12 dicembre – Sciopero generale CGIL (24 ore)
- 17 dicembre – Mobilitazioni ENAV, handling e personale di compagnie ITA Airways, Vueling, Air France e KLM (13:00–17:00)
Indicazioni per chi viaggia
- Verificare lo stato del volo nelle 24–48 ore precedenti
- Controllare eventuali comunicazioni delle compagnie
- Arrivare in aeroporto con un margine aggiuntivo per le procedure pre-volo
- Tenere in considerazione le fasce garantite ENAC per eventuali coincidenze
Molte compagnie prevedono riprotezioni e rimborsi in caso di ritardi o cancellazioni dovute alle mobilitazioni.
Domande frequenti
Quali giorni comportano più variazioni per i passeggeri?
Il 12 dicembre e il 17 dicembre, per ampiezza delle adesioni e tipologia di personale coinvolto.
Gli scioperi includono anche voli internazionali?
Sì, in particolare il 17 dicembre possono verificarsi variazioni su collegamenti esteri.
Le fasce ENAC garantiscono la partenza dei voli?
Garantiscono alcune attività essenziali, ma non assicurano la regolare partenza di ogni volo.
Come verificare la situazione di un volo?
È necessario consultare le comunicazioni ufficiali della propria compagnia aerea.
