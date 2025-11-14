Giornata complicata per chi viaggia in aereo. Oggi, venerdì 14 novembre 2025, sono in corso due scioperi che riguardano il settore del trasporto aereo con rilevanza nazionale. Le agitazioni coinvolgono tutto il territorio italiano e interessano due compagnie molto attive nei collegamenti domestici e internazionali: EasyJet e Volotea.
EasyJet: stop di 4 ore del personale navigante
Il primo sciopero riguarda il personale navigante di EasyJet. L’astensione è stata proclamata dal sindacato USB Lavoro Privato e ha una durata di quattro ore, dalle 13:00 alle 17:00. L’annuncio ufficiale è stato comunicato il 28 ottobre scorso e ha interessato fin da subito tutti gli scali in cui opera la compagnia.
I passeggeri potrebbero incontrare ritardi, cancellazioni o riprogrammazioni dei voli nelle fasce orarie interessate, anche se come previsto dalla normativa vigente saranno comunque garantiti i voli essenziali.
Volotea: sciopero di 24 ore in tutta Italia
Più esteso il secondo sciopero, indetto dalla UILT-UIL, che coinvolge il personale della compagnia Volotea. In questo caso l’astensione dal lavoro dura 24 ore e riguarda anch’essa tutti gli aeroporti italiani. La proclamazione è avvenuta il 30 ottobre e non sono stati resi noti, per ora, eventuali accordi per ridurre l’impatto sulle tratte nazionali e internazionali.
I voli operati da Volotea potrebbero subire modifiche sostanziali, in particolare nei piccoli scali regionali dove la compagnia spagnola ha una presenza consolidata.
Possibili disagi in tutti gli aeroporti italiani
Entrambi gli scioperi interessano l’intera rete aeroportuale nazionale. I viaggiatori sono invitati a verificare lo stato del proprio volo prima di recarsi in aeroporto, utilizzando i canali ufficiali delle compagnie o le informazioni fornite dagli scali. È consigliabile presentarsi con anticipo e considerare tempi di attesa più lunghi del normale.
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha inserito le agitazioni nel calendario ufficiale degli scioperi, garantendo comunque i servizi minimi stabiliti per legge.
Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:
• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.
• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.
• Se preferisci, ci trovi su Google News, su Flipboard, ma anche su Facebook e Pinterest!