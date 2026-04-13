- I piloti Lufthansa scioperano dalle 00:01 di lunedì 13 aprile alle 23:59 di martedì 14 aprile. Lufthansa stima l’80-90% dei voli cancellati, con oltre 50.000 passeggeri coinvolti. Hub più colpiti: Francoforte e Monaco.
- Coinvolte Lufthansa, Lufthansa Cargo, CityLine ed Eurowings (solo lunedì). Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines e Air Dolomiti operano regolarmente.
- I passeggeri hanno diritto a riprenotazione gratuita (11-21 aprile), biglietto Deutsche Bahn sostitutivo o rimborso completo. La compensazione UE va da 250 a 600 euro se il ritardo supera le 3 ore.
I piloti Lufthansa sono in sciopero da oggi, lunedì 13 aprile, alle 00:01, fino a martedì 14 aprile alle 23:59. Il sindacato Vereinigung Cockpit (VC) ha proclamato l’agitazione con meno di 48 ore di preavviso.
Lufthansa stima che l’80-90% dei voli sarà cancellato, con oltre 50.000 passeggeri coinvolti. Gli hub più colpiti sono Francoforte e Monaco di Baviera. Lo sciopero riguarda Lufthansa, Lufthansa Cargo, Lufthansa CityLine e Eurowings (quest’ultima solo lunedì 13). Le compagnie del gruppo non coinvolte – Austrian Airlines, SWISS, Brussels Airlines e Air Dolomiti – operano regolarmente.
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Perché i piloti Lufthansa scioperano
La causa è la rottura delle trattative tra il sindacato VC e la direzione Lufthansa sulla riforma delle pensioni. Lufthansa intende passare da un sistema a prestazione definita (il pilota sa in anticipo quanto riceverà) a un sistema a contribuzione definita (l’importo finale dipende dal rendimento del fondo). Il sindacato considera la proposta inaccettabile, soprattutto alla luce dei risultati finanziari della compagnia.
È il terzo sciopero in meno di due mesi: i piloti avevano già scioperato il 12 e 13 marzo, e venerdì 10 aprile il personale di cabina (sindacato UFO) ha bloccato circa 580 voli con oltre 100.000 passeggeri coinvolti. Non c’è un accordo in vista: il rischio di nuove agitazioni nei mesi estivi è concreto.
Cosa fare se il volo è stato cancellato
Lufthansa ha comunicato le opzioni disponibili tramite la pagina ufficiale dedicata:
- Riprenotazione gratuita: i passeggeri con biglietti Lufthansa, Austrian, SWISS, Brussels Airlines o Air Dolomiti emessi entro l’11 aprile possono riprenotare gratuitamente su un altro volo del gruppo Lufthansa tra l’11 e il 21 aprile
- Biglietto ferroviario Deutsche Bahn: per le tratte interne alla Germania e verso le principali città europee raggiungibili in treno, Lufthansa offre biglietti ferroviari gratuiti in sostituzione del volo cancellato
- Rimborso completo: chi preferisce rinunciare al viaggio può richiedere il rimborso integrale del biglietto tramite il portale Help & Contact di Lufthansa
Chi ha prenotato tramite agenzia di viaggi deve contattare direttamente l’agenzia. Prima di recarsi in aeroporto è fondamentale verificare lo stato del proprio volo su lufthansa.com.
Quali diritti hanno i passeggeri secondo il regolamento UE
Il regolamento CE 261/2004 prevede una compensazione pecuniaria per i passeggeri il cui volo è cancellato con meno di 14 giorni di preavviso, a condizione che il viaggio parta o arrivi nell’UE/SEE. Gli importi sono:
- 250 euro per tratte fino a 1.500 km
- 400 euro per tratte intraeuropee oltre 1.500 km
- 600 euro per tratte oltre 3.500 km
La compensazione si applica se il passeggero arriva alla destinazione finale con un ritardo superiore a 3 ore rispetto all’orario originale. Lufthansa è inoltre tenuta a fornire pasti, pernottamento e trasporto tra aeroporto e hotel se il passeggero resta bloccato in attesa del volo alternativo.
Un punto critico segnalato dai passeggeri: non cancellare la prenotazione autonomamente. Chi annulla il proprio biglietto perde il diritto alla riprenotazione, al rimborso e alla compensazione prevista dal regolamento.
Consigli pratici per chi vola oggi o domani
Chi ha un volo Lufthansa il 13 o 14 aprile e non ha ancora ricevuto comunicazioni dalla compagnia dovrebbe controllare lo stato della prenotazione su lufthansa.com, aggiornare i propri contatti (telefono e email) nel profilo di prenotazione, e contattare il servizio clienti. I tempi di attesa telefonica sono molto lunghi: il consiglio riportato dai passeggeri sui forum di viaggio è di provare le linee locali estere di Lufthansa (meno congestionate di quella tedesca) o di usare i canali digitali (app e chat).
Chi può raggiungere la destinazione via treno o tramite un aeroporto alternativo servito da altre compagnie (Amsterdam, Zurigo, Vienna) ha più possibilità di partire in giornata. Le compagnie Star Alliance come Turkish Airlines e United Airlines operano rotte concorrenti da Francoforte, ma la disponibilità è limitata.