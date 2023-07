Trasformano il volo Ryanair in discoteca con l’applauso di tutti i passeggeri

Un gruppo di chiassosi vacanzieri ha organizzato un rave improvvisato a bordo di un volo Ryanair per Ibiza, con tanto di drink e luci da discoteca. Un’idea che, vista anche la destinazione, è stata accettata di buon grado da parte di tutti gli altri passeggeri. Di sicuro in questo caso il metodo dei militari per addormentarsi in aereo non funzionerà, ma tant’è.

Un video diventato virale mostra un gruppo di giovani che si accalca nel corridoio tra i sedili con le bevande in mano mentre saltellano con le mani in alto. Luci da discoteca di vari colori hanno ricoperto l’interno dell’aereo mentre i ragazzi intonavano”This Girl” di Kungs vs Cookin’ on 3 Burners.

Nella clip, si vedono persone che tengono in mano i loro telefoni per registrare il party in volo. Ovviamente si sono scatenati i commenti, tra chi è assolutamente solidali con chi ha avuto l’idea, mentre altri dicono che il tutto sia “imbarazzante”.

C’è solo una cosa per la quale entrambe le “fazioni” sono d’accordo. Il personale della compagnia aerea Ryanair dovrebbe ricevere un aumento di stipendio.

