Viaggiare in sicurezza è una priorità per tutti i viaggiatori che usano pc portatili e smarphone grazie alle VPN in aeroporto. Con l’aumento delle minacce degli hacker, la protezione della propria identità online è diventata altrettanto importante quanto la sicurezza fisica. In particolare, gli aeroporti sono noti per essere luoghi in cui i cybercriminali cercano di rubare dati sensibili.

Ecco perchè ha sempre più importanza l’uso delle VPN (Virtual Private Network) in viaggio, per aiutarco a proteggere la nostra identità digitale durante il transito in aeroporto. Andiamo allora a scoprire i vantaggi ed i benefici dell’utilizzo di una VPN in viaggio.

Perché la sicurezza digitale è importante con una VPN in aeroporto

In aeroporto, la sicurezza digitale è importante per proteggere la tua privacy e i tuoi dati personali. Infatti, quando ci si connette alla rete Wi-Fi pubblica dell’aeroporto, si rischia di essere vittime di hacker che possono rubare le informazioni sensibili come le password o i numeri di carta di credito.

Non dovrebbe capitare, ma in alcuni aeroporti la connessione Wi-Fi non è criptata, a causa di configurazioni errate o troppo semplicistiche. Questo significa che qualsiasi persona con un po’ di conoscenza informatica possa facilmente accedere ai tuoi dati.

Per evitare questi rischi, è fondamentale utilizzare una VPN che protegge la tua identità digitale e cripta i tuoi dati. Con una VPN, puoi navigare in modo sicuro e anonimo, senza preoccuparti dei rischi relativi alla sicurezza.

Non solo, visto che la connessione ti rende anonimo, puoi aggirare eventuali filtri importi in Paesi dove non vige la democrazia.

Come funziona una VPN per proteggere la tua identità digitale

Una VPN, ovvero Virtual Private Network, è un sistema che permette di proteggere la propria identità digitale durante la navigazione su internet.

In pratica, la VPN crea una connessione criptata tra il dispositivo dell’utente e il server della VPN, rendendo impossibile per eventuali hacker o malintenzionati intercettare i dati scambiati. In questo modo, la VPN garantisce la massima privacy e sicurezza dei propri dati personali, impedendo ad esempio che le informazioni sensibili vengano rubate in aeroporto attraverso reti Wi-Fi non protette.

L’utilizzo di una VPN è particolarmente utile per chi viaggia spesso e utilizza spesso reti pubbliche per connettersi a internet, ma anche per chi vuole garantirsi una maggiore protezione nella navigazione quotidiana.

Come si utilizza una VPN: le istruzioni passo passo

La configurazione e l’utilizzo di un servizio VPN (Virtual Private Network) può variare a seconda del fornitore e del dispositivo che stai utilizzando. Tuttavia, ci sono alcuni passaggi generali che puoi seguire per configurare una VPN:

1. Scegli un fornitore VPN: Scegli un servizio VPN affidabile. Ci sono molte opzioni disponibili, sia gratuite che a pagamento, con vari livelli di sicurezza, velocità e funzionalità.

2. Iscriviti e scarica l’Applicazione: Dopo aver scelto un fornitore, iscriviti al loro servizio e scarica l’applicazione VPN sul tuo dispositivo. La maggior parte dei fornitori offre applicazioni per diversi sistemi operativi come Windows, macOS, iOS e Android.

3. Installa l’applicazione: Segui le istruzioni fornite dal fornitore per installare l’applicazione sul tuo dispositivo.

4. Accedi all’Applicazione: Una volta installata l’applicazione, aprila e accedi utilizzando le credenziali fornite dal tuo servizio VPN.

5. Configura le Impostazioni VPN: Puoi configurare varie impostazioni nella tua app VPN, come la scelta del server a cui connettersi. Alcuni servizi permettono anche di selezionare protocolli VPN specifici o impostazioni di sicurezza avanzate.

6. Connettiti alla VPN: Dopo aver configurato le impostazioni, puoi connetterti alla VPN. Una volta connesso, tutto il tuo traffico internet passerà attraverso la VPN, offrendoti maggiore sicurezza e privacy.

7. Verifica la connessione: È importante verificare se la connessione VPN è attiva e funzionante. Puoi farlo visitando siti web che mostrano il tuo indirizzo IP pubblico e confrontandolo con quello fornito dalla VPN.

8. Gestisci la connessione VPN: Puoi disconnetterti e riconnetterti alla VPN secondo necessità. Alcune applicazioni offrono anche funzioni come il “kill switch”, che disconnette automaticamente la tua connessione internet se la VPN smette di funzionare, per garantire che i tuoi dati rimangano sicuri.

Ricorda che la qualità e le funzionalità di un servizio VPN possono variare notevolmente, quindi è importante fare ricerche e leggere le recensioni prima di scegliere un fornitore.

Tra i nomi più noti ci sono NordVPN, McAfee VPN, Kaspersky VPN, F-Secure VPN e Mullvad VPN, tutte disponibili per l’acquisto sicuro anche su Amazon.

Vantaggi e benefici dell’utilizzo di una VPN in viaggio

Utilizzare una VPN durante i viaggi può offrire numerosi vantaggi e benefici per la sicurezza digitale. Innanzitutto, come abbiamo detto una VPN cripta i dati che vengono inviati e ricevuti dal tuo dispositivo, proteggendoli da eventuali hacker o spyware presenti nella rete dell’aeroporto o dell’hotel.

Inoltre, l’utilizzo di una VPN ti consente di accedere a contenuti che potrebbero essere bloccati in alcune regioni geografiche, come ad esempio servizi di streaming o siti web di notizie. Grazie alla VPN puoi infatti nascondere la tua posizione geografica ed impedire ai provider di monitorare le tue attività online. Insomma, utilizzare una VPN in viaggio è un modo semplice ed efficace per proteggere la tua identità digitale e navigare in sicurezza.

Non dobbiamo però dimenticare che la privacy e la sicurezza dei nostri dati personali sono questioni cruciali anche al di fuori degli aeroporti. È importante riflettere su come possiamo proteggere i nostri dati in modo efficace non solo durante i nostri viaggi, ma anche nella vita quotidiana.

Come ci hanno fatto notare sul nostro canale Mastodon, c’è da fare attenzione all’utilizzo delle prese USB pubbliche per ricaricare lo smartphone. Dato che non sappiamo cosa c’è “dietro” alla presa, sempre meglio utilizzare un classico caricatore con adattatore USB. Anche perchè, in un’epoca in cui la tecnologia è sempre più presente nella nostra vita, dobbiamo essere consapevoli dei rischi e adottare le giuste precauzioni per proteggere la nostra privacy e la nostra sicurezza online.

Perché è meglio evitare le VPN gratuite

Iniziamo a dire che evitare le VPN gratuite è consigliabile per diverse ragioni legate alla sicurezza, alla privacy e alla qualità del servizio. La sicurezza è una delle principali preoccupazioni. Le VPN gratuite possono utilizzare protocolli di crittografia meno sicuri o obsoleti, rendendo più vulnerabili i dati degli utenti a potenziali attacchi informatici.

Ma veniamo al punto più importante. Come fanno a stare in piedi le VPN gratuite? Mistero. Quello che è certo è che alcune VPN gratuite sono state trovate a contenere malware o ad avere pratiche discutibili in termini di raccolta e vendita dei dati degli utenti a terze parti, compromettendo così la privacy.

Quanto costa una VPN e dove acquistarla?

Il costo di una VPN può variare notevolmente in base a diversi fattori come il provider, la durata dell'abbonamento e le funzionalità offerte. Gli abbonamenti mensili tendono ad avere un costo più elevato, con prezzi che possono variare da 8 a 15 euro al mese. Molti provider offrono sconti per gli abbonamenti annuali, riducendo il costo mensile a una media tra 3 e 7 euro al mese.

Ci sono anche i piani "a vita". Spendendo poco di più, è possibile ottenere anche i cosiddetti "abbonamenti a vita". Un investimento economico interessante, a patto di sapere che il servizio può comunque chiudere.

