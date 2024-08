La nuova gamma di moto d’acqua Yamaha WaveRunner 2025

Yamaha presenta la nuova gamma WaveRunner 2025, che si distingue per la serie JetBlaster, pensata per offrire massimo divertimento e prestazioni in acqua. I modelli si caratterizzano per il loro design moderno, tanta tecnologia e un nuovo sistema audio di alta qualità sviluppato in collaborazione con Yamaha Music. La gamma comprende modelli per tutti i livelli di esperienza, garantendo avventure uniche per ogni tipo di pilota.

La novità più entusiasmante della gamma 2025 è senza dubbio la nuova serie JetBlaster. Questa gamma, composta da tre modelli distinti, è stata sviluppata per chi cerca un’esperienza di guida adrenalinica e coinvolgente. Con un design leggero, compatto e colorazioni vivaci, ogni JetBlaster è studiato per offrire tantissimo divertimento.

La struttura in polipropilene composito di ogni modello non solo ne migliora la flessibilità, ma garantisce anche una postura ergonomica ottimale, permettendo di affrontare ogni onda con sicurezza e agilità. Sia che si scelga il modello base pensato per i meno esperti, il JetBlaster DeLuxe con funzionalità avanzate, o il potente JetBlaster PRO, Yamaha offre soluzioni per ogni tipo di pilota, assicurando sempre emozioni uniche.

La versione JetBlaster pensata per i neofiti o i piloti con meno esperienza, offre il massimo divertimento con il suo motore TR-1, uno scafo SMC resistente e innovativo, golfari per le cime, un vano portaoggetti impermeabile e tappetini antiscivolo per le pedane. Il modello JetBlaster DeLuxe ha tutte le funzionalità del modello base con l’integrazione aggiuntiva del sistema RiDE di Yamaha ed è fornito di tappetini bi-colore e una scaletta di risalita. Il JetBlaster PRO presenta uno scafo NanoXcel2, uno schermo Connext da 4,3”, un sistema di assetto personalizzato con funzione automatica, manubri più grandi e pedane rialzate per una posizione di guida più sportiva.

Un altro punto di forza della nuova gamma WaveRunner 2025 è rappresentato dai sistemi audio di ultima generazione integrati di serie sui modelli FX Cruiser HO, FX Cruiser SVHO, FX SVHO e VX Cruiser. Frutto di una collaborazione con Yamaha Music, questi sistemi audio sono stati progettati per offrire un’esperienza sonora di altissimo livello, perfettamente integrata nella struttura delle moto d’acqua.

Gli speaker, più potenti e dal design elegante, garantiscono una qualità del suono superiore, in grado di adattarsi dinamicamente alle condizioni di guida. Sia che tu stia planando in una baia tranquilla o sfidando le onde a tutta velocità, il suono si modula automaticamente per offrire un’esperienza immersiva e avvolgente.

La gamma WaveRunner 2025 è suddivisa in tre segmenti principali: Cruising, Sport e Tempo libero, ciascuno caratterizzato da modelli unici e dalle prestazioni eccezionali. Il segmento Cruising include modelli come il VX Cruiser e l’FX Cruiser SVHO, ideali per chi cerca comfort e prestazioni per lunghe escursioni in mare aperto o lungo la costa. Questi modelli si distinguono per le loro eleganti colorazioni e per un’attenzione particolare alla comodità, offrendo un’esperienza di guida rilassante e piacevole.

Per i piloti alla ricerca di velocità e adrenalina, la linea Sport, che include i modelli GP e SuperJet, è la scelta ideale. Queste moto d’acqua sono progettate per massimizzare le prestazioni, con dettagli accattivanti e colori vivaci, che riflettono il loro carattere sportivo e aggressivo.

La serie JetBlaster rappresenta la perfetta combinazione di divertimento e facilità d’uso, ideale per chi desidera vivere emozionanti giornate in acqua, sia che si tratti di un lago tranquillo o di una giornata in spiaggia. Con grafiche dinamiche e un design pensato per il massimo divertimento, questi modelli offrono un’esperienza di guida coinvolgente e divertente.