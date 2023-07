DR si accorda con BAIC e punta all’Europa

DR Automobiles, annuncia con orgoglio di aver siglato un nuovo accordo in esclusiva per l’Europa con BAIC, uno dei principali costruttori cinesi, dopo i rapporti industriali con i gruppi Chery e JAC. Questa partnership si inserisce nell’ambito di una collaborazione operativa già avviata l’anno scorso, che ha portato allo sviluppo di modelli di grande successo, come la EVO 5 e la Ickx K2.

Questa partnership prevede un rapporto di esclusiva per l’intero mercato europeo finalizzato alla progettazione, sviluppo, produzione e commercializzazione di nuovi modelli.

DR in Europa

Un accordo di tale portata rappresenta una grande opportunità per DR Automobiles, che mira a espandersi non solo sul mercato italiano, ma anche sui mercati esteri. L’inizio promettente di questa avventura è stato registrato in Spagna, dove il marchio italiano ha già venduto oltre 1.500 unità da gennaio a oggi. Ora, grazie a questa nuova alleanza strategica con BAIC, la DR punta a consolidare la propria presenza in Europa e a conquistare quote di mercato sempre più significative.

La EVO 5, basata sulla piattaforma della Baic X3, e la Ickx K2, derivata dalla Bejing BJ40 Plus, hanno riscosso un notevole successo grazie al loro design moderno, alle prestazioni di alto livello e alla qualità costruttiva. Questi modelli rappresentano l’inizio di una nuova era per la DR Automobiles, che punta a sviluppare ulteriori vetture di grande fascino e appeal per il mercato europeo.

Chi è BAIC

BAIC, un’azienda di spicco nel panorama automobilistico cinese, vanta una solida reputazione ed è di proprietà dello stato cinese. Fondata nel 1987, ha avuto origine dalla fusione della Beijing Automobile Works e della Beijing Automobile and Motorcycle United Company, diventando in breve tempo un punto di riferimento nel settore automobilistico in Cina.

Oltre alla produzione di auto, moto, mezzi commerciali e militari, la BAIC collabora anche con altri importanti brand europei e asiatici, confermandosi come uno dei principali attori del mercato automobilistico cinese per volumi di vendita. Oggi produce in Cina anche per altri brand europei ed asiatici ed è la quarta azienda automobilistica cinese per volumi di vendite.

L’accordo tra la DR Automobiles e la BAIC rappresenta un passo importante per entrambe le aziende, consentendo loro di beneficiare reciprocamente delle risorse e delle competenze tecniche e produttive. La DR, grazie alla sua consolidata esperienza e al suo know-how nel settore automobilistico, potrà sviluppare nuovi modelli che rispondano alle esigenze e alle preferenze del mercato europeo, mantenendo sempre elevati standard di qualità. D’altro canto, la BAIC potrà contare sull’expertise della DR per penetrare ulteriormente nel mercato europeo e raggiungere un pubblico sempre più vasto.

Il modello industriale messo in piedi da DR Automobiles e i risultati commerciali che lo stesso ha generato, pongono oggi il gruppo italiano come uno degli interlocutori privilegiati dell’industria automobilistica cinese.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.