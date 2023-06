Le foto spia della Ford Puma restyling apparse in rete

Sappiamo che la prossima generazione del SUV compatto di Ford sarà elettrica, ma il modello attuale sarà a breve oggetto di aggiornamento, e infatti le foto spia della Ford Puma restyling anticipano il facelift di questo modello di successo che sarà presentato entro fine anno.

Le foto spia mostrano un’auto molto camuffata, ma alcuni dettagli come i cerchi lasciano trasparire che si tratta del modello ST, il più potente con 200 CV.

Le novità del restyling

Da quello che si vede, l’aggiornamento sarà più negli interni che negli esterni, oltre che nella parte tecnica per l’imminente debutto con la versione a batterie. Il test mostra una vettura inglese, su strade che molto probabilmente sono nel sud della Francia, come si può intuire dalle pendenze e dal tipo di vegetazione. Inoltre, il design più muscoloso del solito fa pensare al modello ST.

La foto del frontale mostra piccoli cambiamenti per quanto riguarda il paraurti, la nuova texture LED dei fari e il design della griglia, oltre che lo spostamento dell’ovale blu Ford direttamente sulla griglia, come sugli altri modelli, e come sembra lasciare intendere il pezzettino di griglia coperto. Sappiamo inoltre che la versione elettrica potrebbe avere la griglia coperta oltre a qualche dettaglio distintivo in blu, come avvenuto per e-Transit.

All’interno, possiamo sperare in un upgrade di tecnologia come su Focus, e non come su Fiesta: per cui il display touch centrale potrebbe passare da 8 a 12 pollici e includere l’ultima versione del SYNC, oltre ad ADAS più evoluti e nuove possibilità di rivestimenti interni. L’auto sarà prodotta a Craiova, in Romania, nella seconda metà del 2024, ma il debutto dovrebbe avvenire un po’ prima.

—–

Qui il canale Telegram di Quotidiano Motori. Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche su Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.