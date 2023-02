Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 2023: nuova indole dark per le bicilindriche

Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 2023: alimentate dall’acclamato motore bicilindrico parallelo Royal Enfield, per quest’anno sono state lanciate le nuove varianti di entrambi i modelli, perfezionati sotto il profilo ergonomico e funzionale, disponibili in nuove irresistibili livree.

Royal Enfield Interceptor 650 e Continental GT 650 2023: caratteristiche

Due le nuove colorazioni della Interceptor 650, Black Ray e Barcelona Blue, che vanno ad aggiungersi alle versioni già molto apprezzate Mark 2, Sunset Strip e Canyon Red. Anche la Continental GT 650 si ripresenta in una inedita veste scura, a scelta tra Slipstream Blue e Apex Grey, senza comunque rinunciare alle ormai affermate colorazioni Mr Clean, Dux Deluxe, British Racing Green e Rocker Red.

Le nuove colorazioni saranno accompagnate da dotazioni funzionali ed ergonomiche inedite, fra cui una sella ancora più confortevole, nuovi comandi a manubrio, nuova porta di ricarica USB, faro anteriore a Led e leve freno e frizione regolabili, per personalizzare la posizione di guida.

Anche il colore del motore e degli scarichi asseconda l’indole dark delle bicilindriche Royal Enfield, valorizzandone l’estetica. La fusione con il telaio è perfetta e i riflettori restano fermamente puntati sul serbatoio, per un look che fa battere il cuore e spalancare gli occhi. Ad amplificare ulteriormente l’effetto sorpresa contribuiscono i cerchi in lega pressofusa e gli pneumatici tubeless, di serie su tutte le varianti Blackout.

La gamma Interceptor 650 parte da € 6.600 f.c. mentre la gamma Continental GT da € 6.800 f.c.

