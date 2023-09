La Volkswagen Golf 9 sarà elettrica e si ricaricherà in 12 minuti

In molti pensavano che la Golf avesse lasciato il testimone alla ID.3, considerata come la “nuova” Golf per importanza in termini di cambiamento. Ma no, ci sarà una Volkswagen Golf 9 e sarà completamente elettrica.

Forse potrebbe sostituire la ID.3, e non è detto che l’attuale famiglia ID esisterà ancora o se, semplicemente, i modelli classici, tra cui Golf, ma anche Polo, diventeranno “naturalmente” elettrici. Da indiscrezioni, comunque, la piattaforma dovrebbe essere tutta nuova e promette tempi di ricarica di 12 minuti.

Quando arriverà la Volkswagen Golf 9?

Secondo diverse fonti online, tra cui Autocar, la Volkswagen Golf 9 arriverà entro il 2028 e il 2029, completando il ciclo di produzione sia della Golf attuale, sia anche della ID.3, che forse riuscirà ad avere una seconda generazione, visto che la prima ha già goduto del restyling di metà carriera.

La piattaforma non sarà naturalmente la MQB Evo della Golf 8, ma nemmeno la MEB della ID.3, perché la nuova generazione della compatta sorgerà su architettura SSP, sigla di Scalable Systems Platform, annunciata nel 2021 e in arrivo nel 2027 come erede sia della piattaforma MEB, ma anche della PPE di Audi e Porsche, su cui al momento nascono solo Audi Q6 e-tron e Audi A6 e-tron.

La SSP, di cui la Golf sarà il primo modello, parte della strategia New Auto, sarà usata da tutti i marchi, da Skoda a Porsche, e sostituirà anche le piattaforme a combustione interna. Per questo, potrà supportare autovetture di diverso tipo con potenza fino a 1700 CV e sistema di tensione a 800 Volt. Va da sé che 1700 CV è una potenza che sarà riservata a vetture Lamborghini, Porsche e Audi.

Questo significa anche tempi di ricarica molto rapidi, tanto che dai primi dati emersi la Volkswagen Golf 9 sarà in grado di ricaricare dal 10 all’80% in appena 12 minuti. A questo si aggiungerà la guida autonoma di livello 4, seppure non sarà concesso ai conducenti di togliere le mani dal volante non appena ne avranno bisogno perché dovranno rispettare le leggi locali.

La fine dell’esperienza ID e GTX?

Sappiamo, inoltre, che i marchi sportivi GTI e R continueranno a vivere, tanto che al Salone di Monaco Volkswagen ha presentato proprio la ID GTI Concept per parlare del futuro elettrico delle sue divisioni sportive, e non sembra esserci spazio per il marchio GTX, che finora ha contraddistinto tutte le Volkswagen elettriche ad alte prestazioni.

Inoltre, come detto, anche la gamma ID potrebbe non avere un futuro. Del resto, al momento del lancio la Volkswagen Golf 9 elettrica non dovrebbe avere un prezzo troppo diverso dall’attuale Golf 8, che parte da oltre 30.000 €. Considerando che esistono già EV a questi prezzi con una buona autonomia, nel 2028 i tempi potrebbero essere maturi per una transizione a emissioni zero senza stravoglimento di prezzi.

