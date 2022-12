541 multe in un anno per 200.000 euro: il recordman è di Torino

Un record decisamente poco invidiabile per un uomo di Torino che è riuscito ad accumulare ben 541 multe in un solo anno a Collegno, comune limitrofo al capoluogo piemontese. Un totale di circa 200.000 euro, per la maggior parte eccessi di velocità per una vicenda che ha dell’assurdo, anche perchè ovviamente non ne è stata pagata neanche una.

Riusciranno le autorità a fargli cambiare idea e costringerlo al pagamento? Probabilmente no, anche perchè nelle cronache locali si legge che l’automobilista indisciplinato era già stato fermato nello scorso Marzo. In quella occasione, che evidentemente non era la prima, era stato denunciato in quanto recidivo, con tanto di confisca dell’auto.

No, non è servito a fermarlo, visto che l’uomo ha semplicemente acquistato un’altra auto ed ha proseguito a girare indisturbato. Finché qualche giorno fa è stato nuovamente bloccato dopo un tentativo di fuga per sottrarsi ai controlli.

Risultato? Altra confisca, denuncia per resistenza a pubblico ufficiale, per guida senza patente perché recidivo, notifica di tutti i verbali accumulati e altre multe per un valore di 1.000 euro circa.

Per come sono andate le cose fin’ora, che da pensare che non saranno misure sufficienti per impedirgli di guidare nuovamente.

