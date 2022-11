Nuova gamma Abarth 2023: configurare la nuova ed emozionante Abarth non è mai stato così semplice, grazie alla nuova customer experience intuitiva e innovativa.

Si può impostare il livello di adrenalina, scegliendo tra l’Abarth 595 da 165 CV o l’Abarth 695 da 180 CV. Entrambe le versioni offrono prestazioni entusiasmanti, uno scarico ruggente, uno stile irriverente e giocoso ma al contempo audace e, naturalmente, un elevato piacere di guida. Si sceglie poi tra due anime, Turismo o Competizione, disponibili per entrambe le motorizzazioni e nelle versioni hatchback e cabrio.

Nuova gamma Abarth 2023: Turismo o Competizione

Nello specifico, l’anima Turismo è legata ai valori di stile e comfort tipici delle Granturismo italiane ed è quindi dedicata a quei clienti che amano distinguersi, a chi ama la città ma vuole viverla con coraggio. Vanta sedili in pelle nera, cerchi in lega da 17″ Turismo e badge Turismo.

La Competizione, invece, si rivolge agli amanti delle prestazioni e della sportività senza regole, a chi vuole godersi l’esperienza di guida su strada come in pista. In poche parole, quest’anima è dedicata a chi non rinuncia mai a trasformare un viaggio in un’esperienza straordinaria. Offre sedili Sabelt Carbon, cerchi in lega da 17″ Competizione e badge Competizione.

Due nuovi pack disponibili

Tech: pensato per tutti coloro che cercano tecnologia avanzata, include un Navi da 7″ e il Clima auto.

Comfort: progettato per chi è alla ricerca di caratteristiche premium per distinguersi in ogni occasione, offre un sistema audio Beats e fari allo Xenon.

Infine, è possibile scegliere il colore preferito per completare la configurazione della nuova Abarth. All’esordio la nuova livrea “Arancione Racing”, nata dalla combinazione di giallo e rosso, colori iconici del marchio. È l’essenza del badge Abarth e rappresenta i colori che hanno reso leggendario lo Scorpione. In poche parole, il colore di tutti gli istinti Abarth. Il colore audace e accattivante, il cui nome richiama il mondo delle corse, rievoca inoltre lo storico legame tra il Marchio e la Fiat 131 Racing Volumetrico Abarth, prodotta in edizione limitata con una livrea Arancione Racing 255.

