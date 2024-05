Alfa Romeo lancia la nuova edizione speciale e limitata della Giulia e Stelvio Quadrifoglio Super Sport, con 275 unità per la Giulia e 175 per la Stelvio. Questa serie celebra la prima vittoria alla Mille Miglia del 1928 con la 6C 1500 Super Sport.

Alfa Romeo ha svelato una nuova edizione speciale e limitata della Giulia e della Stelvio Quadrifoglio Super Sport. Questa serie esclusiva, limitata a 275 unità per la Giulia e 175 per la Stelvio, celebra la storia sportiva del marchio, rendendo omaggio alla prima vittoria di Alfa Romeo alla Mille Miglia nel 1928 con la leggendaria 6C 1500 Super Sport.

Un tributo alla storia: la 6C 1500 Super Sport

La nuova edizione speciale rende omaggio alla 6C 1500 Super Sport, che nel 1928 ha trionfato alla Mille Miglia con Giuseppe Campari e Giulio Ramponi. Questa vittoria ha segnato l’inizio di una serie di successi per Alfa Romeo, che detiene ancora il record imbattuto di 11 vittorie alla Mille Miglia. La 6C 1500 Super Sport, progettata da Vittorio Jano, è diventata una pietra miliare nella storia delle corse automobilistiche, simbolo di innovazione e performance.

Per celebrare questo legame indissolubile con il mondo delle corse, il Centro Stile Alfa Romeo ha reinterpretato il celebre logo Quadrifoglio, vestendolo per la prima volta di nero. Questo cambio di colore, dallo sfondo bianco al nero, conferisce al logo una nuova audacia e solidità, mantenendo vivo il simbolo di eccellenza e prestazioni che ha caratterizzato Alfa Romeo per oltre un secolo.

Caratteristiche tecniche

La Giulia e la Stelvio Quadrifoglio Super Sport sono dotate di un motore 2.9 V6 con 520 CV, abbinato a un differenziale autobloccante meccanico. Questo sistema, sviluppato con l’esperienza della Giulia GTA, migliora la motricità e il comportamento della vettura, ottimizzando il trasferimento di coppia e aumentando stabilità e agilità in curva. La dinamica di guida è ulteriormente perfezionata grazie al perfetto bilanciamento dei pesi e alla leggerezza dei materiali utilizzati, come l’alluminio per il motore e la fibra di carbonio per diverse componenti strutturali.

Gli esterni delle vetture sono caratterizzati dal nuovo logo Quadrifoglio nero e dall’uso diffuso del carbonio. I cerchi in lega bruniti a 5 fori da 19” per la Giulia e da 21” per la Stelvio, insieme alle pinze freno nere, conferiscono un look sportivo e aggressivo. Le livree disponibili includono Rosso Etna tristrato, Nero Vulcano metallizzato e Bianco Alfa per la Giulia. I fari Full-Led Matrix adattivi garantiscono un’illuminazione ottimale e un risparmio energetico.

Gli interni riflettono la stessa sportività con finiture in carbonio 3D con dettagli rossi. I poggiatesta anteriori presentano il ricamo rosso del logo Super Sport e il numero della serie limitata in nero. Il volante è rivestito in pelle ed Alcantara, con inserti in fibra di carbonio.

Il quadro strumenti include uno schermo TFT da 12,3” che offre tre layout: Evolved, Relax e Heritage, con l’esclusivo layout “Race” per la serie Quadrifoglio. Questo layout raccoglie le informazioni fondamentali per la guida sportiva, come contagiri, tachimetro e shiftlight. L’interfaccia Human Machine è fluida e intuitiva, garantendo un’esperienza di guida completa e coinvolgente. Il sistema infotainment offre la piattaforma “Alfa Connect Services” con una serie di servizi per la sicurezza e il comfort.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Alfa Romeo

Copyright Image: Sinergon LTD