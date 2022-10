Alfa Romeo Stelvio Restyling: le nuove foto spia in autostrada

E’ in arrivo la nuova Alfa Romeo Stelvio restyling e si moltiplicano gli avvistamenti sulle strade italiane. Foto spia che ci presentano un modello che potrebbe essere molto vicino a quello definitivo, anche perchè ormai mancano solo poche settimane al debutto ufficiale.

Sarà più un facelifting piuttosto che un restyling vero e proprio, con aggiornamenti che permetteranno alla Stelvio di stare al passo con la concorrenza. Dalle foto spia che ci sono state inviate, possiamo supporre che sulla nuova Stelvio potrebbero essere utilizzati gli stessi gruppi ottici visti su Tonale, ma quasi certamente per il resto si tratterà di lievi modifiche.

Come per i fari, anche gli interni potrebbero utilizzare componentistica, per altro di notevole qualità, che abbiamo osservato su Tonale. Non sarebbero invece previste novità sul fronte delle motorizzazioni, ma ci aspettiamo anche in questo caso piccoli miglioramenti.

