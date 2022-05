Alfa Romeo Tonale interni: il tailor-made firmato Alcantara

Ogni kit destinato a Tonale è composto da otto pezzi.

Alfa Romeo Tonale interni: quello tra Alfa Romeo e Alcantara è un sodalizio di lunga durata, iniziato negli anni ‘90, fondato sui valori comuni dell’artigianalità, del connubio eleganza-sportività e del Made in Italy, senza dimenticare una continua ricerca stilistica e tecnologica per offrire sempre la migliore esperienza di guida e soddisfare le esigenze di creatività e personalizzazione.

Come Alfa Romeo, anche Alcantara è un simbolo dell’eccellenza e della qualità italiane: ogni metro di materiale nasce, infatti, nel cuore dell’Italia, in Umbria, dove ha sede lo stabilimento produttivo, e da qui viene esportato in tutto il mondo.

Alfa Romeo Tonale interni: la customizzazione

Alfa Romeo sceglie l’eleganza di Alcantara per vestire gli interni della Tonale Veloce, con una lavorazione su misura studiata dai Centri Stile delle due aziende, dal forte impatto visivo, all’insegna della customizzazione. La lavorazione della seduta è realizzata da un nuovo reparto di Alcantara, in grado di sviluppare personalizzazioni estreme, combinando cura artigianale e tecnologie d’avanguardia, in questo caso laser, laminazioni, taglio a dima, per fornire il particolare finito, pronto per la sellatura.

Ogni “kit” destinato a Tonale è composto da otto pezzi. Questo reparto è nato per dare risposte adeguate alla richiesta di estrema customizzazione proveniente dal mercato del lusso. Sulle sedute, Alcantara di colore nero con forature laser tonde degradé, abbinata a un backing a contrasto rosso, si alterna ad Alcantara plain nera per un effetto tecnico con un risultato finale all’insegna della sportività.

Il motivo della seduta si sviluppa in orizzontale con un effetto sfumato verso i lati, dato dalle forature con un diametro che si riduce mano a mano. A rendere ancora più gradevole l’impatto visivo, vengono successivamente aggiunte impunture nere, tono su tono, che attraversano la seduta a sviluppo orizzontale. Alcantara veste inoltre la parte frontale della plancia, con una nuance nera con impunture rosse, per offrire un concentrato di sportività ed eleganza.

