Alpine rinnova la Gamma A110 per il 2024: novità e listino prezzi

Alpine, marchio storico di Renault nell’ambito delle automobili sportive, ha annunciato un significativo rinnovamento della sua gamma A110 per l’anno 2024. Questa mossa arriva in seguito al successo dell’A110 R, lanciata nell’ottobre 2022, che ha visto un portafoglio ordini completo fino alla fine del 2024.

La nuova A110 R Turini: un omaggio alle Alpi Francesi

Al centro di questa innovazione si trova la nuova A110 R Turini, una versione che celebra il famoso passo montano del Col de Turini, un punto di riferimento storico per il Rally di Montecarlo. Questo modello, dotato di cerchi GT Race da 18” Nero Mat, è stato specificamente progettato per un’esperienza di guida ottimale su strada, offrendo versatilità e prestazioni elevate.

Aggiornamenti e colori

Alpine ha rivisto e potenziato le versioni A110, A110 GT e A110 S, integrando più equipaggiamenti di serie. Questa strategia mira a incrementare il valore e il contenuto offerto ai clienti in ogni singolo modello.

Un’importante novità nel programma di personalizzazione Atelier Alpine è l’introduzione di un nuovo colore storico, Orange Corail, che si aggiunge alla gamma per offrire ai clienti ancora più opzioni per personalizzare le loro auto.

Listino Prezzi Alpine A110 per l’Italia

Ecco il listino prezzi ufficiale per l’Italia della gamma Alpine A110 per il 2024, come riportato nel comunicato stampa ufficiale di Alpine:

1. Alpine A110: Conosciuta come l’originale, questa versione ha un prezzo di partenza di € 66.300 IVA inclusa.

È caratterizzata da un telaio “Alpine” e una motorizzazione da 252 cv, offrendo un’esperienza di guida che ricorda quella della Berlinetta. Agilità e dinamicità sono garantite grazie a cerchi Serac da 18” con dischi ventilati da 320 mm e una pedaliera sportiva con poggiapiedi in alluminio.

2. Alpine A110 GT: Questa coupé sportiva Gran Turismo ha un prezzo di partenza di € 77.350 IVA inclusa.

È dotata di un motore da 300 cv abbinato al telaio “Alpine”, cerchi di serie Grand Prix da 18” diamantati neri, sistema audio Focal® Premium, retrovisore elettrocromico antiriflesso e sedili riscaldabili.

3. Alpine A110 S: La versione focalizzata sulle prestazioni parte da un prezzo di € 79.050 IVA inclusa.

Ha un telaio “Sport” che valorizza il motore da 300 cv, cerchi Fuchs forgiati da 18”, fari anteriori neri a boomerang e retrovisore interno elettrocromico antiriflesso. È disponibile in opzione con pneumatici semi-slick e un kit aerodinamico specifico per una guida all’avanguardia, soprattutto in pista.

4. Alpine A110 R Turini: Questa nuova versione, adattata alla guida su strada, parte da € 108.000 IVA inclusa.

Deriva da A110 R e dispone di cerchi in alluminio GT Race da 18” Nero Mat. Il modello riprende il DNA della A110 R, con un telaio all’avanguardia e un motore da 300 cv e 340 Nm, offrendo sensazioni di velocità e leggerezza grazie ai componenti in carbonio.

5. Alpine A110 R: La versione più estrema della gamma ha un prezzo di € 114.000 IVA inclusa.

È la più radicale delle A110, offrendo prestazioni elevate e un design orientato alla velocità e alla leggerezza, con componenti in carbonio provenienti dal mondo della Formula 1.

