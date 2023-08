E1 Series World Championship: al via la Pilot Academy

La E1 Series World Championship si sta preparando al via a Jeddah, in Arabia Saudita, all’inizio del 2024, e dopo aver annunciato i nuovi team, ora è pronta a debuttare la UIM E1 Pilot Academy, il percorso di preparazione di una nuova generazione di star del racing.

E1 è alla ricerca di atleti di entrambi i sessi che abbiano esperienza nel motorsport, nel ciclismo, negli Esports, in sport estremi e sport ad alta velocità e che vogliano mettersi alla prova nella prima serie al mondo di gare di barche a propulsione elettrica.

La nuova Academy è gestita da Nina Dreier, che in passato ha lavorato con Red Bull, Formula E ed Extreme E, fornendo la sua preziosa esperienza nel settore del marketing sportivo e dell’intrattenimento. Oltre a ricevere una formazione specializzata da parte di altre figure di spicco dell’industria nautica, i candidati affronteranno un percorso di training avanzato progettato per mettere alla prova le loro abilità nella guida a distanza ravvicinata, su diverse imbarcazioni e in condizioni d’acqua variabili.

Il processo si concluderà in agosto e settembre tra Arabia Saudita, Italia e Regno Unito, mentre i 20 piloti selezionati per il campionato saranno annunciati a ottobre. Gli atleti interessati sono invitati a presentare la propria candidatura per la prima fase del Pilot Training inviando un’e-mail a [email protected]

Una volta conclusa la selezione, le squadre e i piloti del UIM E1 World Championship debutteranno a Jeddah, in Arabia Saudita, e nel corso del 2024 gareggeranno a Venezia, Monaco, Rotterdam e in altre località che saranno annunciate a breve.

Gli eventi del Campionato mondiale UIM E1 si svolgeranno nell’arco di due giorni con sessioni di prove, qualifiche e gare a eliminazione diretta. I piloti si affronteranno in una serie di manches per determinare chi passerà alla fase successiva. I team e i piloti più veloci accederanno infine alla finale che decreterà il vincitore.

Gli ingegneri di SeaBird Technologies hanno terminato un rigoroso programma di test per ottimizzare le prestazioni e la messa a punto delle RaceBird, sia i prototipi che la serie in produzione.

Sono 10 i posti disponibili sulla griglia di partenza del Mondiale E1 per i team, ai quali saranno consegnate le RaceBird entro la fine dell’anno. Ogni team schiererà due piloti, un uomo e una donna, che si alterneranno nel guidare durante il weekend di gara.

I cinque team già annunciati per la prima stagione sono guidati dalla superstar della NFL Tom Brady, dalla leggenda del tennis Rafa Nadal, dall’icona della F1 Sergio Perez, dall’ex star del Chelsea Didier Drogba e dal team Venice Racing, mentre altri saranno svelati nelle prossime settimane.

