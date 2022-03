Orari MotoGP TV8 Indonesia 2022 con le dirette su Sky e NOW

Tutti gli orari della MotoGP su TV8 Indonesia 2022 per vedere libere, qualifiche e gara anche in diretta su Sky e Now da Mandalika.

Ecco gli orari per vedere la MotoGP su TV8 per il GP dell’Indonesia 2022. Sarà sicuramente un weekend ricco di emozioni per la quasi contemporanea partenza del primo GP della stagione F1 in Bahrain. Tornando al Motomondiale, si spera una replica dell’inizio scoppiettante della prima gara, che ricordiamo per la tripletta tricolore di Andrea Migno in Moto3, Celestino Vietti in Moto 2 ed Enea Bastianini in MotoGP.

La pista del GP di Indonesia è quella del tracciato di Mandalika, sulla quale si sono svolti i test MotoGP del mese scorso. Nell’occasione il più veloce era stato Pol Espargaro su Honda ufficiale. Un risultato che sicuramente vorrà ripetere, visto l’insoddisfacente terzo posto del Qatar, dietro a Bastianini e Binder. Altri piloti in cerca del podio saranno sicuramente Francesco Bagnaia su Ducati, ed il compagno di squadra di Espargaro, ovvero il pluricampione del mondo Marc Marquez con la seconda Honda. Incognite invece per la Moto2 e la Moto3, che per la prima volta si misureranno sul circuito indonesiano.

Orari TV8 MotoGP Indonesia 2022

Qui sotto gli orari della MotoGP su TV8 per poter vedere il Gran Premio di Indonesia in differita, in chiaro e gratis. Occasione ghiotta, perchè il fuso orario permette di vedere la gara in differita nel classico orario per le gare del primo pomeriggio, ovvero le 15.15 italiane.

Sabato 19 marzo

13:00 – Qualifiche Sintesi

Domenica 20 marzo

12:15 – Gara Moto3

13:30 – Gara Moto2

15:15 – Gara MotoGP

Orari SKY MotoGP Indonesia 2022 e programma completo



Qui sotto invece gli orari delle dirette TV su SKY del GP di Mandalika di Indonesia, che sono visbili anche in streaming anche su NOW. Gran Premio che costringerà gli appassionati a fare i nottambuli agli appassionati del motomondiale. Le prove e le qualifiche si terranno nel corso infatti della notte italiana, mentre le gare andranno in onda dalle 5 del mattino della domenica.

Venerdì 18 marzo

02:00 Prove Libere 1 Moto3

02:55 Prove Libere 1 Moto2

03:50 Prove Libere 1 MotoGP

06:15 Prove Libere 2 Moto3

07:10 Prove Libere 2 Moto2

Sabato 19 marzo

02:00 Prove Libere 3 Moto3

02:55 Prove Libere 3 Moto2

03:50 Prove Libere 3 MotoGP

05:35 Qualifiche Moto3

06:30 Qualifiche Moto2

07:25 Prove Libere 4 MotoGP

08:05 Qualifiche MotoGP

Domenica 20 marzo

03:00 Warm Up Moto3

03:20 Warm Up Moto2

03:40 Warm Up MotoGP

05:00 Gara Moto3

06:20 Gara Moto2

08:00 Gara MotoGP

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.