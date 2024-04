F1 Giappone 2024: ordine di arrivo e classifica aggiornata

Max Verstappen domina il Gran Premio del Giappone di Formula 1 a Suzuka, consolidando il dominio della Red Bull. Sergio Perez completa la doppietta, sul podio Carlos Sainz.

Il Gran Premio del Giappone di Formula 1 ha confermanto la supremazia indiscussa di Max Verstappen e della sua scuderia, la Red Bull. La gara di Suzuka, notoriamente esigente e tecnica, ha visto l’olandese volare verso una vittoria schiacciante.

Dall’inizio della stagione, Verstappen ha mostrato un dominio incontestabile, interrotto solo da un contrattempo tecnico in Australia, che ha leggermente offuscato un percorso altrimenti immacolato. A Suzuka, il pilota olandese ha ripreso in mano le redini del campionato con una prestazione che non ha lasciato spazio a dubbi, partendo dalla pole position e guidando la corsa senza mai guardarsi indietro. Al suo fianco, sul podio, il compagno di squadra Sergio Perez, consolidando la leadership della Red Bull con una doppietta che parla chiaro.

Il podio è stato completato da Carlos Sainz della Ferrari, che ha saputo sfruttare al meglio la sua strategia di gara, confermandosi come il pilota più in forma del Cavallino Rampante. La sua prestazione a Suzuka lo colloca nettamente davanti al compagno di squadra, Charles Leclerc, che non è riuscito ad andare oltre il quarto posto.

GP Giappone 2024: ordine di arrivo

Pos No Pilota Scuderia Giri Time/Tempi PTS 1 1 Max Verstappen Red Bull Racing Honda RBPT 53 1:54:23.566 26 2 11 Sergio Perez Red Bull Racing Honda RBPT 53 +12.535s 18 3 55 Carlos Sainz Ferrari 53 +20.866s 15 4 16 Charles Leclerc Ferrari 53 +26.522s 12 5 4 Lando Norris McLaren Mercedes 53 +29.700s 10 6 14 Fernando Alonso Aston Martin Aramco Mercedes 53 +44.272s 8 7 63 George Russell Mercedes 53 +45.951s 6 8 81 Oscar Piastri McLaren Mercedes 53 +47.525s 4 9 44 Lewis Hamilton Mercedes 53 +48.626s 2 10 22 Yuki Tsunoda RB Honda RBPT 52 +1 lap 1 11 27 Nico Hulkenberg Haas Ferrari 52 +1 lap 0 12 18 Lance Stroll Aston Martin Aramco Mercedes 52 +1 lap 0 13 20 Kevin Magnussen Haas Ferrari 52 +1 lap 0 14 77 Valtteri Bottas Kick Sauber Ferrari 52 +1 lap 0 15 31 Esteban Ocon Alpine Renault 52 +1 lap 0 16 10 Pierre Gasly Alpine Renault 52 +1 lap 0 17 2 Logan Sargeant Williams Mercedes 52 +1 lap 0 NC 24 Zhou Guanyu Kick Sauber Ferrari 12 DNF 0 NC 3 Daniel Ricciardo RB Honda RBPT 0 DNF 0 NC 23 Alexander Albon Williams Mercedes 0 DNF 0

Classifica Piloti F1

Pos Driver Nationality Car PTS 1 Max Verstappen NED Red Bull Racing 77 2 Sergio Perez MEX Red Bull Racing 64 3 Charles Leclerc MON Ferrari 59 4 Carlos Sainz ESP Ferrari 55 5 Lando Norris GBR McLaren Mercedes 37 6 Oscar Piastri AUS McLaren Mercedes 32 7 George Russell GBR Mercedes 24 8 Fernando Alonso ESP Aston Martin Mercedes 24 9 Lewis Hamilton GBR Mercedes 10 10 Lance Stroll CAN Aston Martin Mercedes 9 11 Yuki Tsunoda JPN RB Honda RBPT 7 12 Oliver Bearman GBR Ferrari 6 13 Nico Hulkenberg GER Haas Ferrari 3 14 Kevin Magnussen DEN Haas Ferrari 1 15 Alexander Albon THA Williams Mercedes 0 16 Zhou Guanyu CHN Kick Sauber Ferrari 0 17 Daniel Ricciardo AUS RB Honda RBPT 0 18 Esteban Ocon FRA Alpine Renault 0 19 Pierre Gasly FRA Alpine Renault 0 20 Valtteri Bottas FIN Kick Sauber Ferrari 0 21 Logan Sargeant USA Williams Mercedes 0

