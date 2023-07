Il video del furto d’auto a Giovinazzo che fa indignare tutti

A Giovinazzo, in provincia Bari, è avvenuto un furto d’auto nel pieno centro della città. L’evento ha destato notevole clamore, poiché il veicolo è stato portato via a rimorchio tra gli applausi di qualcuno che stava assistendo alla scena. È importante sottolineare che, a differenza di quanto riportato da alcuni media, chi ha ripreso il furto con il proprio telefono cellulare non ha applaudito né tifato a favore dei malviventi. Anzi, si sente la voce indignata di una ragazza inveire contro i ladri.

Il video del furto dell’automobile, avvenuto nel cuore di Giovinazzo, è stato diffuso sui social network e ha suscitato l’attenzione anche del sindaco del paese, Michele Sollecito, il quale si è espresso su Facebook, manifestando la propria indignazione.

Il post del sindaco di Giovinazzo si apre con queste parole:

Nel cuore di Piazza del Comune, nel centro nevralgico della città, un’auto è stata asportata a rimorchio come se nulla fosse. Torneremo in Prefettura per richiedere un maggiore controllo sul nostro territorio; solo una presenza più incisiva dello Stato potrà intimidire questi malviventi, che ormai agiscono impavidi anche di fronte a persone che li riprendono.

Sollecito ha inoltre aggiunto:

Dato che il fenomeno è tristemente noto, spero e confido che l’attività investigativa riesca a individuare i responsabili di questi furti. Siamo esausti per l’inerzia e l’impotenza, e possiamo e dobbiamo pretendere una risposta decisa. Questa criminalità ci ferisce non solo nel breve termine, ma mina anche la serenità di un’intera comunità nel lungo periodo.

Secondo quanto riportato da varie fonti, molti cittadini hanno espresso commenti critici nei confronti di chi ha ripreso il video. C’è però da dire che sempre a Giovinazzo un cittadino ha chiamato il 112 dopo aver visto una scena simile, con un altro furto d’auto compiuto da persone incappucciate.

In questo caso i Carabinieri sono intervenuti prontamente, riuscendo ad intercettare un’auto che stava spingendo quella rubata esattamente come nel video del furto della Mercedes. Sentendo l’arrivo dei Carabinieri, i ladri hanno abbandonato le auto riuscendo a scappare, purtroppo.

Chissà se il clamore suscitato dal video, farà in modo che più persone si attivino chiamando le autorità nel momento in cui sono testimoni di un reato. Non ultimo, ricordiamo a tutti che un buon sistema GPS tracker può aiutarci per essere avvisati in caso di furto d’auto, facendoci vedere dove viene trasportata la nostra automobile. Qui i nostri consigli sui migliori GPS Tracker per auto.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Mastodon, Google News e Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.