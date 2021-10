Costano poco e si installano in pochi secondi: vale la pena provare ad usare i tracker GPS come antifurto per proteggere le nostre automobili.

Il mondo degli antifurto GPS auto e dell’antifurto satellitare per auto propone diverse soluzioni, dalle più sofisticate alle più semplici. Se i furti, anche nei parcheggi pubblici sono sempre più una piaga, considerando i trend di mercato ed i prezzi, presentiamo quelli che a nostro giudizio sono i migliori in rapporto qualità prezzo.

Antifurto gps: come funziona?

Il cosiddetto antifurto GPS auto o gps antifurto auto senza sim, è di fatto un piccolo oggetto, fatto per essere nascosto all’interno della propria automobile. Il segnale inviato dal satellite viene ricevuto dal localizzatore in modo da individuare la propria posizione. La posizione viene poi inviata ad un server al quale possiamo accedere tramite il nostro smartphone. Alternativamente, vengono inviati messaggi di testo direttamente al nostro cellulare.

Per far ciò, i gps tracker venduti attualmente hanno al proprio interno una sim card telefonica. Da notare che esistono tariffe dedicate proprio a questi sistemi antifurto, molto più economiche di quelle che vengono usate per voce e dati.

Avremo quindi la possibilità di visualizzare in tempo reale sul nostro cellulare o PC la posizione del nostro veicolo senza dover acquistare e installare impianti costosi o sottoscrivere abbonamenti altrettanto dispendiosi. Certo, quel tipo di sistemi sono decisamente sofisticati e collaudati, ma la spesa può non essere conveniente se viaggiamo su un’automobile datata e che magari ha già all’attivo centinaia di migliaia di chilometri.

L’antifurto GPS auto tracker può essere quindi un buon compromesso, potendo essere nascosto sulla vettura per mezzo di una calamita. Non necessita di una particolare installazione perché non deve essere collegato alla batteria dell’auto e funziona grazie ad una normale scheda GSM.

Gps antifurto auto senza sim: Smart Alarm by Trackting

Smart Alarm by Trackting: antifurto GPS senza canone, fa al caso vostro. Si può usare sulle moto come sulle auto, anche d’epoca, e non solo. Trackting è l’unico antifurto al mondo dotato di intelligenza artificiale, senza canone mensile, con batteria ricaricabile interna che dura fino a 6 mesi, sempre attivo e in grado di tracciare il veicolo rubato con la massima precisione e tempestività. Funziona grazie alla SIM integrata multioperatore nei 28 Paesi dell’Unione Europea + Svizzera, Norvegia, Russia e Ucraina.

Cosa importante è che non si tratta di una delle solite “cinesate”: Smart Alarm by Trackting è al 100% made in Italy, grazie al progetto di Claudio Carnevali, CEO e fondatore della start-up tecnologica.

La versione con copertura sul territorio europeo è disponibile su Amazon con spedizione Prime.

Salind GPS tracker auto con magnete, 30 giorni di durata della batteria

Con Salind GPS tracker auto, grazie alla scheda SIM già integrata, non dovrete più preoccuparti per la messa in funzione, basta registrarla online ed è pronta. La sua batteria da 10.000 mAh può durare per un mese, ed il livello della batteria si può sempre vedere online. Se volete saperne di più, qui la nostra recensione del Salind 11 GPS.

Tra i suoi vantaggi vi è la posizione precisa in tempo reale, la possibilità di memorizzare 100 giorni di viaggio e la possibilità di stabilire zone di sicurezza. Tutti gli allarmi possono essere facilmente configurati tramite l’app.

Informazioni aggiuntive su Amazon, dove è disponibile ad un prezzo da vedere assolutamente, con spedizione gratuita Prime.

PAJ GPS Allround Finder GPS Tracker Versione 2020

La batteria dell’ALLROUND Finder di PAJ è capace di far funzionare il dispositivo di localizzazione per un massimo di 20 giorni di seguito senza doverlo ricaricare. Grazie all’applicazione per iOS e Android e alla scheda SIM integrata, la localizzazione è semplice e disponibile in tutto il mondo. Costi per il portale online: 4,99 € al mese o 49,99 all’anno.

Informazioni aggiuntive su Amazon, dove è disponibile tramite diversi rivenditori.

Winnes Antifurto GPS auto TrackerBatteria da 5.000 mA

Winnes è un classico degli antifurti GPS per auto. Dispone di una applicazione gratuita per smartphone android e iOS: è possibile quindi tracciare live la propria auto o veicolo. Grazie alla calamita potente posta sul retro, per installare il dispositivo nel veicolo non servono più di 10 secondi.

Con la batteria integrata da 5000 mAh, il tracker funzionerà al massimo per 90 giorni, dopo una ricarica completa. Tracking in diretta e memorizzazione dei percorsi fatti: possono essere visualizzati gli spostamenti e i percorsi dei 3 mesi precedenti.

Informazioni aggiuntive su Amazon, dove è disponibile con spedizione gratuita Prime.

TKSTAR tk915Tracker Antifurto GPS auto Tracker con batteria da 10.000 mAh

TKSTAR tk915 Tracker è del tutto simile al modello visto in precedenza, dispone di una batteria più capiente: 10.000 mAh anzichè 5.000. Con il tracciamento live e la memorizzazione dei percorsi, è possibile controllare questi ultimi tramite smartphone, ovunque esso si trovi, in qualsiasi momento.

Sapere esattamente dove si trova la tua auto o veicolo, ovunque ti trovi e in ogni momento, non è più un problema. Informazioni aggiuntive su Amazon, dove è disponibile con spedizione Prime.

Zeerkeer TK905 antifurto GPS auto con batteria 10.000 mAh

Lo Zeerkeer TK905 è un antifurto auto GPS tracker che è in grado di effettuare il posizionamento in tempo reale fino a 5 metri di precisione. Se la tua auto è fuori dalla portata impostata, si riceve un messaggio di allarme.

I commenti su Amazon parlano di una durata della batteria impressionante. Informazioni aggiuntive su su Amazon, dove è disponibile con spedizione Prime.

TKMARS 905 Antifurto GPS auto tracker con batteria 5000 mAh

Non è necessaria alcuna installazione per il TKMARS 905 perchè grazie al magnete è possibile posizionarlo in diversi punti della vettura. Tracciamento in tempo reale, posizionamento in modalità GPS / A-GPS / LBS, accuratezza di posizionamento fino a 5 metri.

Sensore di vibrazione incorporato, se l’auto vibra, partirà l’allarme SMS. Quando la batteria è bassa, il dispositivo avverte, inoltre, è possibile entrare nell’applicazione per disattivare l’allarme.

Informazioni aggiuntive su Amazon, dove è disponibile con tramite diversi rivenditori.

—–

