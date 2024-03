La Volkswagen Passat Variant 2024 ridefinisce il concetto di auto da viaggio grazie all’attnzione posta al comfort e alla funzionalità, uniti a tecnologie all’avanguardia e a soluzioni di mobilità sostenibile.

La nuova Volkswagen Passat Variant 2024 è stata completamente rivisitata con un cockpit rinnovato e con il sistema infotainment intuitivo, sedili ergoActive con massaggio pneumatico, materiali di qualità superiore, assetto adattivo di ultima generazione e una trazione ibrida plug-in con notevole autonomia (circa 100 km di autonomia elettrica e oltre 800 km di autonomia totale).

Tutta questa tecnologica si accompagnata ad un’estetica raffinata e alle dimensioni generose, che offrono spazi interni ampliati e un volume di carico estremamente capiente, aspetti che si sommano a un’aerodinamica migliorata e a un design esterno completamente rinnovato. La Passat Variant diventa così l’esempio perfetto dell’automobile moderna, che combina comfort, spazio e prestazioni senza compromessi.

Le due nuove opzioni di trazione ibrida plug-in sono particolarmente importanti per questa gamma. Con un’autonomia elettrica di circa 100 km e un’autonomia totale teorica di oltre 800 km, due tipologie di trazione si fondono in una nuova filosofia: la Passat nella versione eHybrid è un’auto elettrica che attiva il suo motore a benzina high-tech (TSI) solo in caso di elevata richiesta di potenza o sui lunghi tragitti e convince durante i viaggi con valori di consumo molto bassi.

La Passat eHybrid si avvia sempre in modalità elettrica E-Mode. Infatti, nella batteria da 19,7 kWh (capacità quasi raddoppiata), viene accumulata una quantità di energia residua maggiore rispetto a prima. Solo quando la velocità supera i 140 km/h, quando viene richiesta una potenza estremamente elevata o quando la batteria ha una capacità residua insufficiente per il funzionamento continuo in modalità elettrica, la Passat commuta automaticamente alla modalità Hybrid. Il passaggio è possibile anche manualmente. Inoltre, il conducente può scegliere tra le quattro modalità di marcia Eco, Comfort, Sport e Individual.

Volkswagen Passat Variant 2024: motori

Le nuove opzioni di trazione ibrida plug-in sviluppano una potenza di sistema di 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Nella più potente delle due versioni eHybrid, il nuovo motore 1.5 TSI passa da 110 kW (150 CV) a 130 kW (177 CV). Presso le colonnine di ricarica rapida DC, la ricarica avviene ora con una potenza massima di 50 kW.

La gamma di motorizzazioni è completata da motori mild hybrid (1.5 eTSI) e turbodiesel (2.0 TDI). La versione di accesso è rappresentata da un motore mild hybrid a 48 V, di nuova introduzione nella gamma, con una potenza di 110 kW (150 CV). A questi si aggiungono tre motori turbodiesel da 90 kW (122 CV), 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV). I modelli Passat da 195 kW e 142 kW sono equipaggiati di serie con l’intelligente trazione integrale 4Motion, mentre tutte le altre Passat Variant sono dotate di trazione anteriore.

Tutte le motorizzazioni sono abbinate di serie a un cambio a doppia frizione DSG. L’eTSI (1.5 TSI evo2) sviluppa una potenza di 110 kW (150 CV), mentre i due nuovi modelli eHybrid erogano una potenza di sistema pari rispettivamente a 150 kW (204 CV) e 200 kW (272 CV). Se i due motori TSI della serie EA888 evo4 trasmettono al cambio DSG potenze massime di 150 kW (204 CV) e 195 kW (265 CV), nel caso della serie di motori TDI EA288 evo, la potenza sviluppata è pari a 90 kW (122 CV), 110 kW (150 CV) e 142 kW (193 CV).

Volkswagen Passat Variant 2024: design e allestimenti

Il design degli esterni completamente rivisitato costituisce la sintesi visiva delle nuove tecnologie Passat. Sono disponibili tre versioni: la versione d’accesso Passat, la versione Business pensata per i conducenti di auto aziendali e la R-Line. Si differenziano tutte sotto l’aspetto estetico, tra l’altro, per il design del frontale. Un frontale di carattere, con nuovi fari a LED e grandi prese d’aria nel paraurti. Qui spiccano le ampie e raffinate modanature cromate della Passat Business e la griglia sportiva a rombi con ali aerodinamiche laterali della Passat R-Line.

La silhouette è caratterizzata dal “taglio” netto all’altezza delle maniglie delle porte, dall’aspetto allungato dei finestrini e dai passaruota possenti. Analogamente al frontale, la Passat R-Line è caratterizzata da un’applicazione nera lucida con motivo a rombi e da una barra trasversale con riflettori rossi.

Il cockpit dall’uso intuitivo ha un design iconico e ben definito. Con la sua configurazione orizzontale e i dettagli raffinati come le eleganti cuciture decorative e le applicazioni illuminate. Un dettaglio di stile è rappresentato dall’ampia zona display, la cui base tecnica è costituita dal sistema modulare di infotainment di quarta generazione. L’equipaggiamento di serie comprende il Digital Cockpit Pro e il touchscreen da 12,9 pollici del sistema infotainment già nella versione d’accesso. A richiesta è disponibile il sistema di navigazione Discover Pro Max con un display da 15,0 pollici (38,1 cm di diagonale). Una novità è il nuovo assistente vocale IDA, che può essere comandato tramite linguaggio naturale per azionare molte funzioni della vettura o per ricevere risposte mirate a domande su qualsiasi argomento. A tale scopo, il sistema accede a banche dati online e, per la prima volta, a ChatGPT che sarà disponibile come aggiornamento.

Copyright Image: Sinergon LTD