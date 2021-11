Il telo copri parabrezza per l’inverno ad un prezzo ridicolo…!

Il telo copri parabrezza impedisce la formazione di ghiaccio durante le notti invernali e in estate copre dal sole il cruscotto: prezzo shock.

Il telo copri parabrezza Cartrend 70100 è disponibile su Amazon al prezzo ridicolo di 4,79 €. Si tratta di un acquisto che è davvero un’ottima occasione, anche perché comprese nel prezzo ci sono le spedizioni sono veloci e gratuite su tutto il territorio italiano.

Questo telo copri parabrezza che fornisce una protezione invernale ed estiva per la tua automobile. Il rivestimento termico previene ovviamente la formazione del ghiaccio durante le notti invernali, mentre in estate copre il parabrezza in modo da avere un’automobile meno calda.

Il telo copri parabrezza è universale, con una zona di copertura di 150 x 70 cm. Secondo i commenti presenti su Amazon, è talmente ampio che potrebbe tranquillamente essere usato anche sui furgoni.

Come scritto inizialmente, il telo copri parabrezza Cartrend 70100 è disponibile su Amazon a soli 4,79 €. Ordinalo oggi e ricevilo in sole 48 ore se sei abbonato a Prime. Se non sei cliente le spedizioni sono gratuite ma operate in tempi standard. Se lo vuoi diventare, a questo link hai un mese di prova gratuito e senza obbligo di rinnovo.



