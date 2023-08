Dacia Jogger Pack Sleep: con il lancio dell’allestimento Extreme, che esalta la filosofia “robust e outdoor”, Dacia rilancia dal punto di vista del design ma non solo. Con questo allestimento Dacia si rivolge a tutti coloro che considerano l’outdoor come uno stile di vita.

Il pack sleep e gli accessori InNature rappresentano vere e proprie soluzioni pensate per arricchire l’esperienza a bordo, in stile 100% Dacia. Nessuna frivolezza o optional effimeri, ma al contrario qualcosa che possa valorizzare il posto in cui ci si reca e trasformare una gita fuoriporta in un’avventura.

Dacia Jogger Pack Sleep: il video

Il Pack Sleep è l’accessorio della gamma Dacia InNature che consente di allestire Jogger, sia nella versione 5 che 7 posti, come fosse un camper. Grazie ad un ingegnoso lavoro di cerniere, la struttura di legno, adatta alle dimensioni del bagagliaio di Jogger, si apre in meno di 2 minuti per formare un grande letto matrimoniale con tanto di materasso.

Quest’ultimo occupa tutta la parte posteriore dell’auto, dallo schienale dei sedili anteriori al portellone del bagagliaio, passando sopra la panchetta della seconda fila ripiegata (su Jogger 7 posti anche la terza fila deve essere ripiegata). Lo spazio per dormire che ne deriva è particolarmente generoso: 190 cm di lunghezza e fino a 130 cm di larghezza, con uno spazio in altezza di almeno 60 cm.

Quando la struttura del Pack Sleep è chiusa nel bagagliaio di Jogger, è disponibile un volume di carico di 220 litri. L’ingegneria del cassone di legno consente di accedere in qualsiasi momento alla zona bagagli, sia quando il pack è chiuso sia quando è aperto. La struttura rimane completamente nascosta quando il copri bagagli è chiuso. Inoltre, l’area di stoccaggio della struttura del Pack Sleep può essere ribaltata all’indietro formando un ripiano che consente, per esempio, di consumare un pasto comodamente al riparo grazie al portellone aperto di Jogger.

La struttura del Pack Sleep pesa solo 50 kg e può essere facilmente rimossa dall’auto. Può essere montata su tutti i Jogger ed arricchita con accessori che migliorano il comfort di utilizzo.

In aggiunta, infatti, può essere collegata una tenda al portellone, per creare un ampio spazio abitabile nella parte posteriore del veicolo in grado di ospitare fino a 3 persone. La tenda misura 560 cm di lunghezza, 220 cm di larghezza e un’altezza di 170 cm. In tessuto impermeabile e facile da trasportare all’interno dell’apposita borsa, questo accessorio permette di trasformare la vettura in un vero e proprio campo base per le escursioni o i pernottamenti nella natura.

Per garantire privacy ed assicurare la totale assenza di luce durante la notte, Dacia ha pensato anche ad un set di tendine oscuranti, facili da applicare ai vetri del veicolo in pochi secondi.

Il pack sleep, disponibile su tutte le versioni e allestimenti di Jogger, ha un costo di 1.500 euro, se ordinato insieme a un Jogger nuovo, o 1.990 euro come accessorio da adattare a un veicolo già acquistato.

