I migliori accessori per il bagagliaio della nostra auto

Scopri gli accessori per mantenere sempre il bagagliaio della tua auto ordinato e pulito

I migliori accessori auto per il bagagliaio della nostra vettura sono quelli che permettono di tenerla sempre pulita ed in ordine, evitando che si possa sporcare o che gli oggetti si spostino continuamente. Non c’è infatti niente di più fastidioso quando si muovono liberamente e vanno a sbattere ad ogni curva o frenata.

I migliori accessori auto per il bagagliaio

Scoprite con noi quali accessori sono l’ideale anche per chi ha un cane o un animale domestico, per chi pratica sport e deve riporre materiale infangato, e per chi semplicemente ha tante cose da trasportare. Abbiamo scelto quelli che riportano la migliore media di commenti positivi, e che ci hanno convinto per rapporto qualità/prezzo.

Anykuu Telo Auto per Cani Impermeabile Protezione Antiscivolo

Il telo auto per cani Anykuu è fatto di un materiale di alta qualità. Il tessuto Oxford 600D resistente all’usura 600D, le ali laterali estese di protezione a tutto campo, possono evitare di graffiare l’auto durante le operazioni di carico e scarico. Il materiale ha ottime prestazioni di impermeabilità, mentre il fondo adotta uno speciale strato antiscivolo, garantendo sicurezza al vostro cane.

Si può pulire con un panno umido ma anche sciacquato con un tubo flessibile, facile da asciugare. Proprio per queste caratteristiche è adatto per tutti i tipi di trasporto di oggetti che possono sporcare il bagagliaio. Dalle bici, alla spesa fino all’abbigliamento sportivo infangato e sporco.

Registra 5 stelle su 5 su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Surdoca Organizer Auto Portaoggetti Auto

L’organizer per bagagliaio Surdoca è uno degli accessori bagagliaio auto che abbiamo scelto in modo che ogni oggetto sarà al suo posto. 4 robuste tasche in rete per tenere la tua auto pulita e in ordine, le altre 4 tasche in tessuto Oxford ti permettono di accogliere meglio i piccoli oggetti. Le 2 tasche coperte proteggono la tua privacy.

E’ realizzato in Tessuto Oxford di alta qualità e materiale a maglia resistente, lavabile in lavatrice. I materiali sono perfettamente combinati con una capacità elevata e robusta e sono ideali per l’uso nel bagagliaio di un’auto.

Registra 4,5 stelle su 5 con più di 12.000 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

KYG Telo Protezione Universale Bagagliaio

Il telo protettivo KYG con i lati più lunghi, è un perfetto tra gli accessori bagagliaio auto per proteggere la tappezzeria di ogni bagagliaio da sporcizia e peli. Adatto anche per proteggere i paraurti di alcuni veicoli

Lunghezza 182 Larghezza 103 Altezza 32. Realizzato in resistente panno di Oxford con rivestimento in PVC, materiale spesso, non facile da rovinare ma facile da pulire. Si pulisce facilmente con l’aiuto di un panno umido o una spugna.

Registra 4,5 stelle su 5 con quasi 1.500 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Drivaid Organizer portabagagli impermeabile

L’Organizer Drivaid è resistente alla polvere e impermeabile. Aumenta la capacità di stoccaggio e impedisce che piccoli oggetti o sacchetti della spesa si riversino fuori dalla scatola di immagazzinaggio del bagagliaio.

Ideale per sistemare attrezzature di emergenza, strumenti, generi alimentari, articoli sportivi, prodotti per la pulizia, giocattoli per animali domestici e bambini, snack, accessori elettronici e molto altro. Questo organizer può anche essere piegato a metà per adattarsi alle auto più piccole.

Registra 4,7 stelle su 5 con oltre 100 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Sakura Borsa organizer per bagagliaio fissaggio con velcro

Sakura è una borsa furba, dall’aspetto semplice ma molto molto utile. Si fissa infatti con chiusure in velcro che lo rendono facile da sistemare in qualsiasi punto del bagagliaio. Soluzione perfetta per organizzare gli attrezzi e le attrezzature della tua auto, generi alimentari, articoli per la pulizia per la casa.

Materiale tappeto di alta qualità. Con robusta maniglia per il trasporto. Materiale resistente di alta qualità, fatto per durare. Si fissa con ganci e passanti di fissaggio.

Registra 4,3 stelle su 5 con quasi 6000 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Posizionatori per bagagliaio

Gli Stayhold Cargo sono supporti che fanno da posizionatore. Si “agganciano” al pianale di carico grazie a due grandi strisce di velcro. Una volta che li avrete posizionati non ci sarà sacchetto della spesa, pianta o confezioni di bottiglie dell’acqua, che potrà muoverlo.

Sistema modulare posizionabile ovunque e come si desidera: utilizzare 1 solo elemento per bloccare un oggetto in una determinata posizione; utilizzarne più di uno per creare un compartimento adatto alle proprie necessità

Registra 4,5 stelle su 5 con quasi 300 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Rete per il bagagliaio

Mettiamo che siete andati a fare la spesa in quattro, e che i ganci che vi abbiamo proposto non possono essere usati. Proviamo a sistemare il bagagliaio. Questa rete può tenere in posizione sacchetti o bottiglie, in modo che non rotolino avanti e indietro ad ogni curva.

La rete Everpert è robusta e di lunga durata. Richiede pochissimo spazio e nonostante ciò offre una capacità organizzativa eccellente.

Registra 4 stelle su 5 con quasi 900 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

Ganci per il sedile girabili

Vediamo infine un sistema intelligente per risparmiare spazio nel bagagliaio. Non importa che tipo di auto avete, i ganci Home-Neat si posizionano sotto al poggiatesta e quando non li usate diventano praticamente invisibili.

Possono portare i sacchetti della spesa, che in questa posizione non possono rovesciarsi, ma anche borse o qualsiasi altra cosa da appendere.

Costano pochi euro, e hanno registrato 4,3 stelle su 5 con più 500 recensioni su Amazon dove è disponibile con Spedizione Prime

