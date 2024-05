Aikon Automatic Bronze Maurice Lacroix

Il nuovo Aikon Automatic Bronze di Maurice Lacroix è in edizione limitata a 888 esemplari. Ogni orologio è unico, grazie alla patina che si sviluppa sul bronzo nel tempo.

Maurice Lacroix lancia il nuovo Aikon Automatic Bronze, un capolavoro di design e funzionalità. Questo nuovo modello, limitato a soli 888 pezzi, combina materiali tradizionali con un’eleganza contemporanea.

La cassa dell’Aikon Automatic Bronze, realizzata in robusto bronzo satinato da 42 mm, risalta per la sua raffinatezza. I cavalieri sabbiati sulla lunetta aggiungono un ulteriore livello di eleganza all’orologio. Con uno spessore di soli 11 mm, questo segnatempo si adatta perfettamente al polso. L’innovativo fondello aperto in acciaio inossidabile permette di osservare da vicino il complesso meccanismo interno, mentre la resistenza all’acqua fino a 20 atm garantisce affidabilità in qualsiasi circostanza.

Il quadrante dell’Aikon Automatic Bronze si caratterizza per il suo colore cioccolato sfumato e per il motivo Clous de Paris, che conferisce una dimensione e una complessità visiva uniche. Il logo Maurice Lacroix è in PVD oro 4N a ore 12, le lancette sfaccettate di ore, minuti e secondi in oro 4N si muovono elegantemente sopra gli indici, anch’essi in oro 4N. L’applicazione di inserti in Super-LumiNova bianca sugli indici e sulle lancette di ore e minuti garantiscono una leggibilità ottimale, anche in condizioni di scarsa illuminazione.

All’interno, l’orologio è alimentato dal calibro Automatic ML135, sviluppato in collaborazione con Sellita. Basato sul rinomato SW200, questo movimento esclusivo rispecchia l’alta precisione e l’affidabilità che caratterizzano Maurice Lacroix, garantendo una riserva di carica di 38 ore. Il rotore, visibile attraverso il fondello aperto, è decorato con il logo Maurice Lacroix.

L’Aikon Automatic Bronze è dotato di un cinturino in pelle marrone vintage con impunture grigio chiaro, ed è dotato del sistema brevettato EasyStrap di Maurice Lacroix consente di cambiare il cinturino rapidamente e senza strumenti.

Non perderti le ultime notizie e condividi opinioni ed esperienze commentando i nostri articoli:



• Iscriviti ai nostri canali Telegram e Whatsapp per gli aggiornamenti gratuiti.

• Siamo su Mastodon, il social network libero da pubblicità e attento alla privacy.

• Se preferisci, ci trovi su Flipboard e su Google News: attiva la stella per inserirci tra le fonti preferite!

Fonte Maurice Lacroix

Copyright Image: Sinergon LTD