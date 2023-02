Maurice Lacroix Aikon Automatic Skeleton è un modello ispirato alla città e all’architettura urbana. L’azienda svizzera ha lavorato a stretto contatto con lo specialista del movimento, Sellita, realizzando un pezzo nuovo di zecca. Un tempo appannaggio dell’Alta Orologeria, Maurice Lacroix ha democratizzato l’orologio scheletrato, fedele al forte desiderio del brand di offrire orologi sinonimo di eleganza e qualità per un pubblico più ampio.

Del resto, Maurice Lacroix ha una lunga storia nella produzione di orologi scheletrati e nel corso degli anni non ha mai smesso di innovarsi. Con l’Aikon Automatic Skeleton, il brand ha voluto infatti realizzare un nuovo modello dal fascino contemporaneo con dimensioni della cassa ridotte.

Maurice Lacroix Aikon Automatic Skeleton: caratteristiche

Presentato in una cassa in acciaio inossidabile di 39 mm, il diametro contenuto di questo orologio offre un’estetica straordinaria, che va a integrare il portafoglio di modelli scheletrati del brand con casse da 43 mm, 44 mm e 45 mm.

Parte del fascino dell’Aikon Automatic Skeleton risiede nel mostrare molte parti solitamente nascoste alla vista. Chi lo indossa può, infatti, ammirare il movimento di varie componenti come il bilanciere che oscilla avanti e indietro. Ispirato ad alcuni degli edifici più interessanti delle nostre città, questo movimento gioca con la trasparenza, permettendo alla luce di passare attraverso varie aperture, illuminando così infiniti dettagli. La massa oscillante è personalizzata e sfoggia una decorazione sabbiata e un effetto soleil. Inoltre, il movimento è dotato di grana circolare e colimaçon.

Coerentemente con gli altri modelli della collezione Aikon, quest’ultima creazione condivide la stessa cassa e bracciale, offrendo elevati livelli di comfort per chi la indossa. Inoltre, grazie all’Easy Strap Exchange System, chi lo indossa può sostituire facilmente il braccialetto con uno dei cinturini in pelle o in caucciù senza l’ausilio di ulteriori strumenti.

