Bell & Ross BR 03-93 GMT Blue con doppia lettura del fuso orario

Con il nuovo Bell & Ross BR 03-93 GMT Blue, un orologio strumento con doppia lettura del fuso orario, la Maison continua il suo

approccio da viaggiatore con una combinazione di colori rara, elegante e sottile. Ispirata al panello di controllo degli aerei, la collezione BR 03 è sempre stata progettata da Bell & Ross per supportare i professionisti nella loro vita quotidiana.

Bell & Ross BR 03-93 GMT Blue: caratteristiche

Anche il primo orologio Bell & Ross GMT faceva parte dell’iconica collezione BR 03, la famiglia degli orologi strumento funzionali sia per i professionisti che per i civili. È stata lanciata nel 2007 sotta forma del BR 03-51 GMT Titanium. Il modello BR 03-93 GMT è stato aggiornato e riprogettato nel 2021, per accentuare la natura funzionale dell’orologio e la sua estetica contemporanea presta particolare attenzione alla leggibilità dei fusi orari.

La lettura dell’ora al buio è infatti assicurata da un rivestimento SLN White 10 X1 con emissione verde, il colore luminescente più efficace. Difficoltosa su diversi orologi con più quadranti, su questo modello è semplice e immediata grazie alla chiara lancetta GMT. Il suo

vantaggio principale è un grande triangolo indicatore rosso che punta al secondo fuso orario, per non parlare dell’ora locale sulla lunetta bidirezionale bicolore, che mostra le ore diurne e notturne su una scala graduata di 24 ore.

Questa lunetta è un ulteriore vantaggio per i viaggiatori che possono facilmente cambiare l’ora in entrambe le direzioni. Codificato a partire dall’ora media del meridiano di Greenwich (o “Greenwich Mean Time”, GMT) GMT è semplicemente lo 0° di longitudine, come stabilito dalla conferenza internazionale di Washington nel 1884, che era mirata a stabilire un riferimento temporale globale.

Oltre alla sua chiara leggibilità, con la sua cassa in acciaio di 42 x 42 mm impermeabile fino a 100 metri, questo esemplare ospita un movimento meccanico a carica automatica BR-CAL.303 a 25 rubini, che batte a un ritmo di 28.800 A/h e garantisce una riserva di marcia di circa 42 ore, per una precisione perfetta e un’efficienza ottimale.

Nelle sfumature del blu e del grigio, la nuova versione del BR 03-93 GMT è declinata con colori insoliti per un orologio GMT. La scelta, risolutamente contemporanea, conferisce al nuovo BR 03-93 GMT una nuova personalità, aprendogli nuovi orizzonti. Migliorato visivamente dall’elegante cinturino in pelle di vitello Nappa Soft blu con cuciture tono su tono, la sfumatura blu che riveste la lunetta in acciaio si riflette armoniosamente nel quadrante soleil.

Il nuovo BR 03-93 GMT Blue impone orgogliosamente la sua originalità e personalità, che sia sopra le nuvole o sulla terra ferma. Dal primo sguardo, la grande lunetta blu e grigia conferisce al nuovo BR 03-93 GMT un’identità distintiva e soddisfa una funzione chiara: la parte blu indica le ore diurne, mentre la grigia quelle notturne.

