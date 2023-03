Atterra con un monomotore sul Burj Al Arab in Dubai, e poi riparte come se niente fosse





In un’impresa incredibile, un monomotore Carbon Cub Red Bull è atterrato sulla pista più corta del mondo, ovvero l’eliporto dell’iconico Burj Al Arab di Dubai che ha un diametro di 27 metri. Per atterrare sull’eliporto, il polacco pilota Luke Czepiela, ha completato oltre 650 atterraggi di prova prima del tentativo in cima all’hotel di 56 piani.

Czepiela, ex campione del mondo di Red Bull Air Race Challenger Class, ha avuto a disposizione pochi metri per portare il suo Cub Crafters STOL ad un arresto da una velocità di atterraggio di 43 km/h. Czepiela ha impiegato due giri di flyby ed è riuscito ad atterrare nel terzo tentativo, fermando l’aereo in soli 20,76 metri dal touchdown. Sebbene l’aereo sia progettato per atterraggi bruschi in condizioni tipiche, l’atterraggio su una piattaforma sollevata a 212 metri d’altezza, accanto a un edificio di 56 piani e senza indicazioni visive che lo guidino, ha reso lo storico atterraggio di Czepiela un’impresa straordinaria.

Czepiela che di professione è un comandante di Airbus A320, ha raccontato di essersi preparato per questo momento storico fin dal 2021, e come accennato in precedenza aveva 650 atterraggi di prova a livello del suolo in Polonia, negli Stati Uniti e a Dubai per acquisire fiducia nell’atterraggio sull’eliporto senza alcun riferimento visivo.

La sfida più grande è stata l’assenza di punti di riferimento esterni, tipicamente presenti in un aeroporto con centinaia di metri di pista. Normalmente, quando mi avvicino a una pista, posso facilmente vedere a che altezza mi trovo e controllare il percorso di avvicinamento. Ma oggi il suolo era 212 metri più in basso e l’eliporto è scomparso sopra il muso dell’aereo, riducendo la mia periferia. Poiché i miei ultimi riferimenti sono scomparsi, ho dovuto affidarmi alla pratica e all’istinto per fermare l’aereo prima di esaurire lo spazio.

Per rendere possibile l’impresa, Czepiela e un team di ingegneri di CubCrafters, insieme al famoso ingegnere aeronautico e costruttore di aerei americano Mike Patey, hanno apportato una serie di modifiche al velivolo. Hanno ridotto il peso totale a soli 425 kg, spostando il serbatoio principale del carburante nella parte posteriore dell’aereo per consentire una frenata più aggressiva e aggiungendo protossido di azoto per aumentare la potenza per la sfida successica di Czepiela: il decollo dall’eliporto.

Luke ha dato all’atterraggio un punteggio di 11/10 per la difficoltà, definendolo un “progetto impegnativo” che ha superato facilmente i suoi successi riguardanti l’atterraggio su un molo e il volo su un ponte. La sfida principale è stata, come era prevedibile, la turbolenza.

Avevamo bisogno di una direzione specifica del vento e di una velocità precisa. Con troppo poco vento non sarei riuscito a fermarmi, mentre troppo vento avrebbe generato una turbolenza così intensa da sballottare l’aereo, facendomi colpire l’edificio. Per questo era fondamentale aspettare le condizioni giuste. In effetti, volare comporta il 90% di attesa e il 10% di fretta, e questo progetto non è stato diverso.

Fortunatamente, Luke ha fatto centro, completando l’atterraggio definitivo. Ma l’atterraggio era solo una parte. Poi è arrivato il decollo, che Luke ha portato a termine con un tocco di classe. “È stata la prima volta che è stata applicata una tecnica di questo tipo per un decollo dall’eliporto”, spiega. “Con l’uso della nitro, l’aereo ha accelerato così tanto da darmi la possibilità di decollare normalmente.”

