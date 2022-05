Cose da avere assolutamente: il BBQ pieghevole Gentlemen’s Hardware

Andare a fare una gita fuori porta in automobile è più bello se ci si porta dietro un BBQ portatile pieghevole come una valigetta.

Volete andare a fare una bella gita e vorreste farvi un meritatissimo BBQ. Tra i portatili ci sono tante ciofeche, compresi “portatili” che invece sono “usa e getta” perché inservibili dopo il primo uso. Ma ecco che arriva Gentlemen’s Hardware con un bel BBQ pieghevole e portatile. Insomma, un BBQ a valigetta.

Come funziona? Semplice: si apre la valigetta, si posiziona la carbonella nella vaschetta braciere e si posiziona la griglia. E via di carne al fuoco. Quando avete finito, lavate tutto e riposizionate nella valigetta. Comodo no? In macchina ci sta che è una meraviglia, ma occhio a non scottarvi.

Il nostro amico Bordons ci era già arrivato un anno fa, ben prima di noi, con un bel video su youtube:

Vi abbiamo convinto? Il BBQ pieghevole Gentlemen’s Hardware si trova su Amazon, con spedizione prime!

