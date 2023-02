Non sai come prolungare la durata della batteria della tua auto? Sei arrivato nel posto giusto: ecco alcuni consigli pratici per farlo. Vi è mai capitato di avviare la vettura per poi scoprire che non parte? È lo scenario peggiore per qualsiasi automobilista, che diventa ancora più frustrante quando si va di fretta.

Se succede, è fondamentale saper cambiare la batteria. Ma la buona notizia è che ci sono alcuni modi semplici per prevenire questa situazione, mantenere la batteria attuale senza problemi e addirittura a raddoppiarne la durata. Cinque consigli utili sono: prendersi cura della batteria, proteggerla dal freddo, tenerla al riparo dal sole, pulire i terminali e utilizzare cavi di avviamento.

Attenzione alla batteria dell’auto

La durata della batteria dell’auto è spesso inferiore a quella che dovrebbe avere. Le ragioni sono molteplici, ma una delle più comuni è che non ci si prende cura della batteria. Ecco alcune buone regole da seguire:

Mantenere la batteria pulita , per prevenire la corrosione e l’accumulo ruggine,

, per prevenire la corrosione e l’accumulo ruggine, Controllare periodicamente i collegamenti ,

, Controllare la spia sul cruscotto per monitorare l’usura.

Proteggere la batteria dal freddo

Il secondo consiglio è proteggere la batteria durante la stagione invernale, e non solo. Nel dettaglio:

Non lasciate la batteria dell’auto a lungo inutilizzata,

dell’auto a lungo inutilizzata, Non lasciate l’auto all’aperto quando fa freddo, se possibile.

Tenere l’auto parcheggiata lontano dal sole

Per evitare che la batteria dell’auto si scarichi più in fretta, è meglio parcheggiare il veicolo in una zona ombreggiata: con oltre 30 gradi, infatti, la vita della batteria può diminuire esponenzialmente. Questo perché il calore fa evaporare il liquido elettrolitico delle batterie più velocemente del normale.

Pulire i terminali della batteria

Un passo importante per prolungare la durata della batteria dell’auto è pulire i terminali della batteria, ovvero morsetti e connettori.

Per farlo, meglio usare una spazzola metallica e un detergente specifico per terminali o, in alternativa, una soluzione di acqua e bicarbonato di sodio per eliminare la ruggine o la sporcizia, e poi asciugare i terminali con un panno pulito. Qualora il livello di corrosione fosse elevato, però, meglio rivolgersi a un professionista ed eliminare il fai da te.

Utilizzare cavi di avviamento di alta qualità

L’ultimo consiglio, ma importante, è quello di utilizzare cavi di avviamento di alta qualità quando l’auto non parte. In particolare:

Assicuratevi che i cavi siano abbastanza lunghi da raggiungere entrambe le batterie che vi trovate di fronte a seconda del tipo di auto.

da raggiungere entrambe le batterie che vi trovate di fronte a seconda del tipo di auto. Prima di utilizzare i cavi, verificate che non vi siano isolanti sfilacciati o fili rotti all’interno; se qualcosa non va in una delle due estremità del cavo, buttatelo via e acquistatene di nuovi. Si può verificare anche toccando semplicemente ogni estremità con un dito: se si sente caldo dopo pochi secondi, allora potrebbe esserci un problema.

Ci auguriamo che questo articolo vi abbia fornito alcuni consigli utili su come prolungare la durata della batteria della vostra auto. Se seguirete questi semplici passaggi, siamo certi che eviterete la spiacevole sensazione di rimanere improvvisamente a piedi.

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.