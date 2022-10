Con i mezzi meccanici può capire sempre qualche intoppo, e per questo oggi vi proponiamo gli accessori auto e moto per battere ogni emergenza, anche il semplice fermo auto dovuto a un paio di settimane di smart working. Si, può capitare a tutti di trovarsi con la batteria a terra, pneumatici sgonfi e noie tecniche varie.

Non sempre c’è un “colpevole” ed è inutile perdere tempo scoraggiandoci. Certo, in caso di guasto è possibile affidarsi al carro attrezzi, talvolta invece basta avere a portata di mano l’oggetto giusto, come uno degli auto accessori e moto accessori che vi proponiamo qui sotto!

Taglierino d’emergenza per cinture di sicurezza e martello rompivetro

Questo è il classico oggetto da tenere in auto anche per scaramanzia, sperando di non doverlo mai usare. E’ infatti progettato per aiutare a fuggire da un’auto affondata, ribaltata, schiantata o in fiamme. Strumento 2 in 1 per l’evacuazione di emergenza, offre un martello rompivetro e un taglierino per cinture di sicurezza. Il martello è a doppia testa, realizzato in metallo duro di tungsteno, per rompere rapidamente il finestrino di un’auto. La lama è affilata per tagliare facilmente una cintura di sicurezza. L’impugnatura in plastica arancione brillante fornisce una presa sicura.

Staffa di protezione inclusa per riporre lo strumento in modo sicuro. Da conservare nella consolle centrale o nel portaoggetti della portiera sul lato del conducente.

Carica Batteria BUDDYGO – Consigliato da Quotidiano Motori

Provato ed approvato perché l’abbiamo testato prima di pubblicare questa lista. Tra gli accessori auto e moto si presenta come un prodotto compatto, di buona fattura.

Il caricabatterie per auto Buddygo che consigliamo perché tra l’altro non si scalda grazie alla ventola che permette di tenere bassa la temperatura del caricabatterie. E’ dotato di controllo a microprocessore (CPU): basta collegarlo con i morsetti per mantenere le batterie automaticamente per lungo tempo. Il display LCD visualizza la tensione e la corrente di carica e la temperatura interna del caricabatterie. E’ adatto per batterie al piombo acido 12V 4AH-100AH (AGM, gel, MF, SLA, VRLA), non va usato per caricare la batteria al litio.

ATG Perfect Cut – Consigliato da Quotidiano Motori

ATG Perfect Cut è un taglierino per tergicristalli dotato di una lama in acciaio inossidabile in nitruro di titanio, un materiale ceramico estremamente solido, un best seller durante il Black Friday Amazon. Adatto per destrorsi e mancini è semplicissimo da usare. Anche Dual Cut è un prodotto Made in Germany.

Il nostro test

Lo abbiamo provato su diversi tipi di tergicristallo e non possiamo che consigliarlo. L’utilizzo è davvero semplice. Se riuscite a smontare il tergicristallo meglio, ma potete usarlo anche a tergicristallo montato. Si fa passare la gomma nel taglierino e in pochi istanti avrete un tergicristallo nuovo.

Attenzione però, la gomma va “tirata” per bene, altrimenti sentirete un effetto “onda” che disturba l’operazione. Allo stesso modo non usatelo su gomme vecchie di anni, perché quelle che sono irrimediabilmente dure non sono adatte al taglio.

Oasser Compressore Portatile

Il compressore portatile Oasser fa parte degli accessori auto e moto ed è equipaggiato con una batteria al litio incorporata. La pompa ad aria elettrica è realizzata in acciaio inossidabile e può essere utilizzata per gonfiare pneumatici in caso di emergenza. Dotata di ricarica rapida in 1,5 ore può essere collegata agli adattatori AC/DC 110V 12V.

Manometro digitale LCD per pre-impostare la pressione delle ruote e controllarle in qualsiasi momento. Può raggiungere fino a 150 psi, adatto per biciclette, motocicli, macchine di piccole e medie dimensioni.

Michelin Martinetto Idraulico

Questo è un accessorio molto utile da conservare in garage. Il martinetto idraulico Michelin permette di raggiungere un’altezza di sollevamento da 105 a 350 mm con capacità di sollevamento di ben 2.000 kg. Dotato di maniglia di trasporto ergonomica. Design molto robusto perfetto per l’officina o per il tempo libero. Ruote girevoli e impugnatura anch’essa girevole a 180° per una facile manovrabilità.

Favoto Telo Coprimoto

Il telo Favoto è realizzato in poliestere di alta qualità. Protegge dalla pioggia, dalla polvere, dai raggi ultravioletti. Dotato di un anello metallico per poterlo utilizzare insieme ad un lucchetto. Adatto per la maggior parte delle motociclette in commercio.

Il telo coprimoto è realizzato in tessuto antivento sia internamente che esternamente. Leggero e facile da riporre grazie al comodo sacchetto incluso nella confezione.

Arexons Rain Off: idrorepellente per vetri auto

Arexons Rain Off è uno speciale trattamento per il parabrezza: applicato prima della pioggia, crea un film idrorepellente che favorisce lo scivolamento delle gocce di pioggia già a 50/60 km/h.

Rain Off di Arexons, grazie alla sua formulazione, fa scorrere le gocce d’acqua senza farla aderire alla superficie: l’acqua condensa in goccioline che scivolano via all’aumentare della velocità del veicolo, lasciando il cristallo sempre pulito e trasparente. Arexons Rain Off è dotato di un applicatore che rende facile l’applicazione del prodotto.

SPIDI Touring Rain Kit, Giallo Fluo

SPIDI Touring Rain Kit, Giallo Fluo è un bel completo per chi deve fare tanti chilometri sotto l’acqua. Non è economicissimo come la tutta “di emergenza” che presentiamo alla fine: si tratta di un bel prodotto, fatto bene.

Si tratta appunto del compagno di viaggio indispensabile per i lunghi tour. Totalmente impermeabile, è comodamente trasportabile a bordo della propria moto/scooter, ed offre una efficace barriera all’acqua in caso di pioggia improvvisa.

Caricabatteria per auto Motopower

Il caricabatteria per auto Motopower è in grado di caricare tutti i tipi di batterie al piombo da 12V, incluse le batterie inondate o sigillate (AGM & cell gel). Non è necessario alcun funzionamento manuale, basta collegarlo e lasciarlo per ricaricare, il programma controllato dal microprocessore monitorerà l’intero processo di carica e si arresterà automaticamente quando la batteria sarà completamente carica.

Set tappetini universali Goodyear

Set di tappetini auto universali in gomma realizzati in materiale estremamente resistente e flessibile. Quattro tappetini, due anteriori e due posteriori. Retro antiscivolo.

