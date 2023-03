La nuova collezione Omega Aqua Terra Shades porta l’orologeria in una direzione nuova ed evocativa. Il quadrante, disponibile in un audace ventaglio cromatico, costituisce una colorata possibilità di espressione. La collezione si declina lungo tutto lo spettro cromatico

marino e terrestre con tonalità esclusive quali blu oceano, verde laguna e terracotta: una palette eterogenea che si ispira al mondo naturale.

I modelli sono dotati del movimento Co-Axial Master Chronometer alloggiato in una cassa in acciaio inossidabile lucido e sono disponibili in due selezioni, rispettivamente dalle dimensioni di 34 mm o 38 mm. Due modelli aggiuntivi in oro 18K conferiscono alla collezione un tocco di lusso.

La storia

L’introduzione della famiglia Aqua Terra di Omega risale al 2002. Gli originali segnatempo della gamma presero un nome latino con l’intento di omaggiare la ricca tradizione marina di Omega e lo spirito degli iconici orologi Seamaster, apprezzati per l’affidabilità tanto nell’acqua quanto sulla terra.

La prima linea Aqua Terra spiccava per l’inedito contrasto di stile e innovazione, concepito per una vita attiva. Creare un connubio tra l’eleganza urbana e l’ispirazione marina era senz’altro una sfida: tuttavia, il successo della collezione persiste a oltre vent’anni dal lancio, e i modelli Seamaster sono ritenuti tra le proposte orologiere più amate e particolari.

I segnatempo Aqua Terra sono oggi noti per lo stile informale, la qualità antimagnetica e la straordinaria precisione. Con il lancio dei modelli Shades, la collezione si tinge di colore garantendo, come sempre, l’affidabilità della certificazione Co-Axial Master Chronometer

Omega Aqua Terra Shades: protagonisti i quadranti

Tutti i quadranti della collezione Shades sono realizzati in ottone spazzolato a raggi di sole dal centro verso l’esterno. Ognuno di essi è laccato per garantire una maggiore profondità. Naturalmente, però, la vera magia sta nel colore. Grazie ai recenti progressi nel campo dell’innovazione tecnologica, Omega ha dato vita a tonalità uniche, diverse da quanto visto in passato.

L’effetto prodotto dalla tecnologia PVD consente di creare colori come il terracotta, mentre la tecnologia CVD permette l’attuazione di determinate reazioni chimiche all’origine di tonalità quali il blu mare. Nella selezione da 34 mm, i quadranti presentano lancette e indici in oro bianco 18K dalla forma ispirata allo scafo di una barca a vela. Nella selezione da 38 mm, i quadranti si distinguono invece per le

lancette e gli indici nel tradizionale trattamento rodiato Omega.

Fedeli alle caratteristiche della famiglia Aqua Terra, gli orologi della linea presentano una cassa simmetrica e una corona in acciaio inossidabile interamente lucide. Sul fondello spicca un motivo con bordo ondulato.

Omega Aqua Terra Shades: il calibro

Cuore pulsante dell’orologio è il calibro Omega Co-Axial Master Chronometer 8800. La certificazione Master Chronometer garantisce che ciascun orologio e il rispettivo movimento abbiano superato i severissimi test dell’Istituto Federale Svizzero di Metrologia: un risultato che è sinonimo di qualità, precisione e resistenza magnetica ai massimi livelli.

I modelli sono corredati da bracciali in acciaio inossidabile. Il design si caratterizza per piccole ed eleganti maglie rotonde che conferiscono un tocco di originalità alla collezione Aqua Terra.

Omega Aqua Terra Shades: due modelli in oro

Per conferire ulteriore luminosità alla collezione, Omega propone inoltre due modelli in oro. Il modello da 38 mm è realizzato in oro Sedna 18K, una lega di oro rosso esclusiva di Omega apprezzata per la sfumatura calda e per l’elevata resistenza allo scolorimento.

Insieme ad una lunetta con pavé di 46 diamanti per un totale di 1,77 carati, il quadrante, color sabbia laccato, spazzolato a raggi di sole e con trattamento CVD, presenta un datario a finestrella circolare in oro Sedna 18K, indici che richiamano lo scafo di una barca a vela, e applicazioni realizzate con stampa tampografica grigia ed è corredato da un bracciale in oro Sedna 18K con chiusura a farfalla.

Il modello da 34 mm è realizzato in oro Moonshine 18K, una lega di oro giallo esclusiva di Omega apprezzata per la sfumatura chiara e per l’elevata resistenza allo scolorimento. Il quadrante, color verde laguna, spazzolato a raggi di sole e con trattamento CVD, presenta un datario a finestrella circolare in oro Moonshine 18K, indici che richiamano lo scafo di una barca a vela, e applicazioni realizzate con stampa tampografica argento. Il segnatempo è corredato da uno scintillante cinturino in pelle verde pino.

