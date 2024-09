F1: al via la prevendita dei biglietti per i GP Imola e Monza 2025

Al via prevendita 2025 della Formula 1 per i GP di Imola e Monza: debutto di Antonelli in F1, nuove date e prelazione biglietti.

Imola e Monza guardano già al 2025, anno in cui Andrea Kimi Antonelli farà il suo debutto in Formula 1 alla guida della Mercedes, ereditata da Lewis Hamilton, che nel frattempo si trasferirà a Maranello nella Scuderia Ferrari. Per restare in tema “giovani”, attenzione a Leonardo Fornaroli e Gabriele Minì, che ormai si sono affermati a livello internazionale nelle formule minori, e continuano a farsi notare.

Questi tre giovani talenti saranno i volti della campagna di prevendita dei due eventi mondiali che l’Automobile Club d’Italia lancerà oggi 3 settembre 2024. È la prima volta che la vendita dei biglietti per i due gran premi italiani inizia con così largo anticipo, una decisione presa per rispondere alle esigenze del mercato globale.

Il primo passo di questa campagna consiste in una prelazione riservata a chi ha acquistato i biglietti per i GP 2024. L’Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari di Imola e l’Autodromo Nazionale Monza mettono a disposizione 85mila posti in Tribuna (promozione estesa anche ai partner internazionali B2B) e ingressi General Admission. Le date in calendario sono: 16-18 maggio 2025 per la gara in Romagna e 5-7 settembre per quella in Lombardia.