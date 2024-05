SUAJI è un nuovo brand di sneakers che invita le persone a esprimere la propria individualità. Nato a Tokyo e realizzato in Spagna, il marchio combina artigianato di alta qualità con innovazione.

In un mondo dove le regole spesso limitano l’espressione individuale, Suaji emerge come un brand di sneakers che invita a rompere queste barriere. Comode e casual con un’anima sport street che trasformano la routine quotidiana e diventano il complemento perfetto per ogni occasione.

La prima stagione di Suaji presenta due collezioni distintive: una per donna e una per uomo. Entrambe le collezioni sono caratterizzate da un design contemporaneo e versatile, dove una tavolozza di colori urbani e texture seducenti rappresentano la chiave delle nuove calzature. Ogni modello è stato pensato per offrire comfort e stile, permettendo a chi le indossa di sentirsi attraente e a proprio agio in ogni momento della giornata.

Il cuore di Suaji batte al ritmo frenetico di Tokyo, la città dove il brand ha avuto inizio. Da lì, Suaji ha viaggiato per le strade di tutto il mondo con un obiettivo chiaro: ridisegnare la realtà della moda attraverso sneakers premium che riflettono la personalità di chi le indossa. Le sneakers Suaji si distinguono per i loro modelli audaci e all’avanguardia, senza mai tralasciare il comfort.

Ogni pezzo è “Made in Spain”, creato da zero secondo l’eredità artigianale spagnola, utilizzando materiali di altissima qualità. Un segno distintivo delle scarpe Suaji è la suola brevettata, realizzata con compound di nuova generazione. Questa suola garantisce leggerezza, stabilità e flessibilità grazie ai fussbett ergonomici. La suola, con il suo caratteristico design e la sua estrosa palette di colori, è un’autentica creazione artistica che rende il look di chi le indossa divertente e originale.

Suaji è consapevole della necessità di un consumo responsabile e, attraverso procedure adeguate, realizza scarpe che possono essere riciclate per la produzione di nuove sneakers. Suaji ha già riscosso un importante successo in Spagna e vanta un brand ambassador d’eccezione, Julio Jr. Iglesias. Le sneakers Suaji saranno disponibili nei negozi a partire da gennaio 2025.

Fonte Suaji

Copyright Image: Sinergon LTD