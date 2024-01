Cyrus Geneve Klepcys Dice Saffron: il marchio svizzero indipendente di orologeria, fondato nel 2010 e con manifattura a Le Locle, ha rinnovato il design del suo iconico modello “Klepcys Dice” con l’introduzione del nuovo Klepcys Dice Saffron.

Il nome Dice, acronimo di Double Independent Chronograph Evolution, rappresenta una rivoluzione nel design dei cronografi. Questo strumento di misurazione del tempo consente di monitorare due intervalli in modo indipendente o sincronizzato, una caratteristica innovativa e molto apprezzata. Il maestro orologiaio Jean-François Mojon, mente creativa dietro le creazioni di Cyrus Geneve, ha sviluppato questa tecnologia differenziandola dalla complicazione rattrapante, offrendo così una nuova esperienza nell’uso del cronografo.

Il Klepcys Dice Saffron è animato dal movimento di manifattura a carica automatica, calibro CYR718, e si distingue per il suo doppio cronografo monopulsante indipendente. La cassa di 42 mm, realizzata in titanio grado 5 lucido/spazzolato, riflette un’estetica moderna e anticonformista. Completato da un cinturino in tessuto Cordura arancione o un bracciale integrato in titanio satinato, il Klepcys Dice Saffron è un’edizione limitata a 50 esemplari per ciascuna versione.

Klepcys Dice trae ispirazione dal mondo dello sport, dove spesso è essenziale registrare tempi diversi per ogni atleta. Questo orologio si rivela particolarmente utile in discipline come i rally automobilistici, dove l’uso di due cronografi indipendenti è la norma. Le due corone monopulsanti del Klepcys Dice Saffron, personalizzate con il logo ad elica del marchio e dotate di anelli in alluminio anodizzato, rendono la misurazione del tempo un’esperienza intuitiva e senza errori.

La cassa del Klepcys Dice Saffron è un esempio di maestria orologiera, con un complesso assemblaggio di 26 parti lucide e satinate. Impermeabile fino a 10 atm, la cassa presenta un design distintivo e funzionale. Il fondello in vetro zaffiro, chiuso da viti personalizzate con il logo della Maison, offre una visione affascinante del movimento interno.

Il quadrante del Klepcys Dice Saffron è un capolavoro di design 3D, con un display traforato che permette di ammirare il meccanismo cronografico in azione. La combinazione di colori arancione zafferano e verde brillante garantisce una lettura chiara e immediata degli intervalli di tempo registrati.

Il calibro CYR1718, sviluppato nella manifattura di Le Locle, è composto da 443 componenti, questo movimento di carica automatica batte a 28.800 alternanze/ora e ha una riserva di carica di 55 ore. L’ingegnoso meccanismo concentrico della minuteria, progettato per massimizzare lo spazio per la complicazione del doppio cronografo, dimostra l’impegno di Cyrus nel perseguire l’eccellenza tecnica e il design innovativo.

