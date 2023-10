Orari F1 GP Brasile 2023 su TV8 e in diretta su SKY e NOW

Ecco gli orari F1 GP Brasile 2023 su TV8 con il via della gara in diretta Domenica 5 Novembre alle 18.00 su Sky e Now. Attenzione le qualifiche e la Sprint sono in diretta live su TV8, mentre domenica la gara di F1 sarà in differita alle 21.00. Per chi fosse in auto o volesse comunque seguire il GP in diretta per radio, qui le frequenze FM di Radio Sportiva, Rai Radio 1 e Rai Radio 2.

Qui invece la classifica della F1 2022 con il mondiale piloti e quello costruttori già deciso da tempo. Secondo il calendario F1 delle gare, il prossimo GP si disputerà a Las Vegas nel weekend del 16-18 novembre.

Orari F1 GP Brasile 2023 TV8

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su TV8 in diretta sabato ed in differita domenica.

Sabato 4 Novembre

Ore 19.15: paddock live

Ore 19.30: Qualifica Sprint Shootout

Ore 20.30: paddock live

Ore 21.30: Sprint

Ore 22.30: paddock live

Domenica 5 Novembre

Ore 20.00: paddock live

Ore 21.30: Gara F1

Ore 23.30: paddock live

Orari F1 GP Brasile 2023 TV8 SKY e NOW

Qui sotto gli orari per vedere il Gran premio di Formula 1 su SKY e NOW in diretta.

Venerdì 3 novembre

Ore 15.15: Paddock Live

Ore 15.30: F1 – prove libere 1

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.30: Paddock Live

Ore 19.00: F1 – Qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Ore 21.15: Conferenza stampa – team principal

Sabato 4 novembre

Ore 14.45: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche Shootout

Ore 16: Paddock Live

Ore 18.45: Warm Up

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.30: F1 – Sprint

Ore 20.15: Paddock Live

Ore 20.45: Paddock Live Show

Domenica 5 novembre

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18.00: F1 gara

Ore 20.00: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 23.oo: Race Anatomy

