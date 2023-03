Classifica F1 2023: aggiornamenti e risultati delle Gare

La classifica F1 2023 vede come favoriti i piloti Red Bull ma ovviamente non è ancora stata stabilita, e solo tra poche ore sapremo i risultati del primo Gran Premio della stagione. Per quanto riguarda la classifica, ricordiamo che anche per il 2023 è confermato anche il format Sprint, con ben sei appuntamenti che prevederanno gare anche al sabato valide per i punti della classifica mondiale finale: Azerbaijan, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.

Nelle ultime stagioni di Formula 1 abbiamo assistito ad un dominio incontrastato della scuderia Mercedes, con il pilota britannico Lewis Hamilton che ha vinto ben sette titoli mondiali, di cui quattro consecutivi tra il 2017 e il 2020. La Mercedes ha dominato anche la classifica costruttori, vincendo sei volte consecutive dal 2014 al 2019.

Nel 2020, nonostante la pandemia globale, la stagione di Formula 1 è stata disputata regolarmente, anche se con un calendario più ridotto. Hamilton e la Mercedes hanno continuato la loro striscia di successi, vincendo entrambi i titoli mondiali per la settima volta.

Nel 2021 invece, abbiamo assistito ad una maggiore competitività tra le scuderie, con la Red Bull di Max Verstappen che ha dato filo da torcere alla Mercedes di Hamilton per tutta la stagione. Alla fine, Verstappen ha vinto il suo primo titolo mondiale, ponendo fine alla serie di Hamilton.

Nella stagione 2022, Max Verstappen conquista per il secondo anno di fila il campionato piloti, stabilendo il primato per il maggior numero di successi stagionali con ben 15 vittorie. Inoltre, la scuderia Red Bull Racing si assicura il quinto titolo costruttori, tornando a trionfare in questa categoria dopo il successo del 2013.

Classifica F1 Piloti 2023

Pos Pilota Team Punti 1 Albon A. Williams 0 2 Alonso F. Aston Martin 0 3 Bottas V. Alfa Romeo Racing 0 4 De Vries N. Alphatauri 0 5 Gasly P. Alpine 0 6 Zhou G. Alfa Romeo Racing 0 7 Hamilton L. Mercedes 0 8 Hulkenberg N. Haas 0 9 Leclerc C. Ferrari 0 10 Magnussen K. Haas 0 11 Norris L. McLaren 0 12 Ocon E. Alpine 0 13 Perez S. Red Bull 0 14 Piastri O. McLaren 0 15 Russell G. Mercedes 0 16 Sainz C. Ferrari 0 17 Sargeant L. Williams 0 18 Stroll L. Aston Martin 0 19 Tsunoda Y. Alphatauri 0 20 Verstappen M. Red Bull 0

Classifica F1 Costruttori 2023

Pos Team Punti 1 Alfa Romeo Racing 0 2 Aston Martin 0 3 Alpine 0 4 McLaren 0 5 Mercedes 0 6 Haas 0 7 Red Bull 0 8 Alphatauri 0 9 Ferrari 0 10 Williams 0

