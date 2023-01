Calendario F1 2023: le date e gli orari tv dei Gran Premi

Il calendario 2023 di F1 prenderà il via il weekend del 5 marzo e si concluderà il weekend del 26 novembre: 9 mesi, 23 Gran Premi in giro per il mondo. Il tutto preceduto dai classici test pre-season, in programma dal 23 al 25 febbraio in Barhain, dove è in programma anche la prima gara ufficiale.

Grande novità del calendario è il ritorno del Gran Premio di Las Vegas, penultimo appuntamento della stagione, mentre dopo un anno di assenza torna a ottobre il Gran Premio del Qatar.

Due gli appuntamenti in Italia, il 21 maggio a Imola, e il 3 settembre a Monza. I mesi più ricchi saranno proprio maggio, con tre GP consecutivi, Imola, Montecarlo e Montmelò, e fine ottobre, con Stati Uniti, Messico e Brasile in successione. In definitiva, ci sarà da divertirsi e si ripartirà da zero dopo l’ultimo trionfo di Max Verstappen e della Redbull.

F1 2023: torna il format Sprint

Dopo le prime fortunate esperienze del 2021 e 2022, è confermato anche il format Sprint, con ben sei appuntamenti che prevederanno gare anche al sabato valide per i punti della classifica mondiale finale: Azerbaijan, Austria, Belgio, Qatar, Stati Uniti e Brasile.

Calendario F1 2023: le date e gli orari tv

Di seguito, il programma dettagliato dei Gran Premi, con le date e i luoghi che scandiranno la stagione di Formula 1.

Data Evento Sede Orario diretta SKY 3 marzo GP Bahrain Sakhir 16:00 19 marzo GP Arabia Saudita Jeddah 18:00 2 aprile GP Australia Melbourne 07:00 30 aprile GP Azerbaijan Baku 12:00 7 maggio GP Miami Miami 21:30 21 maggio GP Emilia Romagna Imola 15:00 28 maggio GP Monaco Monte Carlo 15:00 4 giugno GP Spagna Barcellona 15:00 18 giugno GP Canada Montreal 20:00 2 luglio GP Austria Spielberg 15:00 9 luglio GP Gran Bretagna Silverstone 16:00 23 luglio GP Ungheria Budapest 15:00 30 luglio GP Belgio Spa 15:00 27 agosto GP Olanda Zandvoort 15:00 3 settembre GP Italia Monza 15:00 17 settembre GP Singapore Marina Bay 14:00 24 settembre GP Giappone Suzuka 07:00 8 ottobre GP Qatar Losail 16:00 22 ottobre GP Stati Uniti Austin 21:00 29 ottobre GP Messico Città del Messico 21:00 3 novembre GP Brasile San Paolo 18:00 18 novembre GP Las Vegas Las Vegas 07:00 26 novembre GP Abu Dhabi Yas Marina 14:00

—–

Vi invitiamo a seguirci su Google News su Flipboard, ma anche sui social come Facebook, Twitter, Pinterest e Instagram. Non esitate a condividere le vostre opinioni e le vostre esperienze commentando i nostri articoli.